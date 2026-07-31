Khẩn trương thực hiện khám, chữa bệnh BHYT tại các trạm y tế xã, phường

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản yêu cầu UBND 13 xã, phường, các Trung tâm Y tế khu vực và 13 trạm y tế trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm từ ngày 1/8/2026 người dân được tiếp cận đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT ngay tại y tế cơ sở.

Đến ngày 30/7, toàn tỉnh có 148/148 trạm y tế cấp xã đã được cấp giấy phép hoạt động và ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, còn 13 TYT chưa triển khai khám, chữa bệnh BHYT do chưa hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa danh mục; ánh xạ dữ liệu người hành nghề; thiếu thuốc; vướng mắc về phần mềm, kết nối dữ liệu và các điều kiện kỹ thuật. Việc chậm triển khai khám, chữa bệnh BHYT ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia BHYT và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu của người dân.

Cán bộ y tế cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh tại Trạm Y tế xã Phùng Nguyên.

Để khắc phục dứt điểm những tồn tại trên, Sở Y tế yêu cầu các trạm y tế khẩn trương hoàn thiện việc cập nhật 6 bảng danh mục, dữ liệu người hành nghề; phối hợp với cơ quan BHXH và đơn vị cung cấp phần mềm xử lý các lỗi phát sinh; đồng thời rà soát nhu cầu thuốc để kịp thời tiếp nhận, bảo đảm phục vụ công tác khám, chữa bệnh BHYT.

Các đơn vị phải hoàn thành việc vận hành thử trước ngày 31/7 và chính thức tiếp nhận khám, chữa bệnh BHYT từ ngày 1/8. Người đứng đầu các trạm y tế chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện và phải kịp thời báo cáo nếu phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền.

Đối với các Trung tâm Y tế khu vực: Lương Sơn, Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên và Vĩnh Yên, phân công cán bộ phụ trách từng trạm, trực tiếp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về nhân lực, thuốc, phần mềm, kết nối dữ liệu; theo dõi đến khi các trạm hoạt động ổn định và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 5/8.

Đối với UBND các xã, phường có trạm y tế chưa triển khai khám, chữa bệnh BHYT, Sở Y tế đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc hoàn thiện các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin; không để nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân.

Hồng Nhung