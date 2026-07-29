Mở rộng quyền lợi khám bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 188/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT. Một trong những điểm mới được người dân đặc biệt quan tâm là quy định thanh toán 50% mức hưởng BHYT đối với trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh. Chính sách không chỉ giảm gánh nặng chi phí, mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Những năm qua, BHYT luôn được xác định là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của mọi người dân. Tuy nhiên, trong thực tế, không ít trường hợp người bệnh có nhu cầu khám chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến tỉnh nhưng còn e ngại vì phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám ngoại trú khi không đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. Quy định mới tại Nghị định số 188 đã tháo gỡ vướng mắc này, tạo thêm cơ hội để người dân lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp với nhu cầu, đồng thời vẫn được quỹ BHYT hỗ trợ một phần chi phí.

Người bệnh đi khám bệnh trái tuyến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được hưởng 50% quyền lợi BHYT theo Nghị định số 188/NĐ-CP.

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận gần 1.700 lượt người đến khám, chữa bệnh, trong đó khoảng 10% người bệnh khám ngoại trú trái tuyến. Thực hiện Nghị định số 188, đơn vị đã nhanh chóng triển khai các điều kiện cần thiết ngay từ ngày đầu Nghị định có hiệu lực. Theo đó, Bệnh viện đã chủ động cập nhật hệ thống phần mềm thanh toán, đồng thời bố trí nhân lực hướng dẫn người bệnh hoàn thiện thủ tục, bảo đảm việc áp dụng chính sách diễn ra thông suốt. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, đơn vị đã nâng số phòng khám tại Khoa Khám bệnh từ 44 lên 52 phòng; đồng thời hoàn thiện cấu hình dữ liệu thanh toán để người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi, hạn chế tối đa tình trạng chờ đợi hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình thanh toán.

Chính sách mới đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều người dân ngay trong những ngày đầu triển khai. Mới đây, trong một lần đưa người nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra mắt theo lịch hẹn của bác sĩ, anh Nguyễn Tuấn Hải, ở thôn Thống Nhất, xã Yên Lập cũng tranh thủ đăng ký khám sức khỏe vì thời gian gần đây thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Trước đây, do nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu là Trạm Y tế xã nên nếu khám ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, anh Hải sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí theo quy định. Hiện nay, với chính sách mới, anh được quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí trong phạm vi được hưởng. Anh Hải chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi vì chính sách mới giúp người dân giảm bớt chi phí khi cần khám tại bệnh viện tuyến tỉnh. Người dân ở xã miền núi như chúng tôi nhiều khi muốn về bệnh viện tỉnh để kiểm tra sức khỏe hoặc khám chuyên khoa nhưng còn băn khoăn về chi phí. Nay được BHYT hỗ trợ 50% chi phí nên tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều”.

Không chỉ tạo thuận lợi về kinh tế, quy định mới còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Thay vì chờ bệnh diễn biến nặng mới đến bệnh viện tuyến trên, nhiều người sẽ mạnh dạn đi khám sớm, phát hiện bệnh kịp thời và điều trị hiệu quả hơn. Đây cũng là mục tiêu mà ngành y tế hướng tới trong quá trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Người bệnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Việc mở rộng quyền lợi BHYT cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở y tế trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán BHYT. Sự chủ động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong nâng cấp hạ tầng, bổ sung phòng khám và hoàn thiện hệ thống thanh toán là minh chứng cho tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng chính sách mới, bảo đảm quyền lợi của người bệnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Nghị định số 188/NĐ-CP không chỉ mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT mà còn tạo thêm động lực để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh. Qua đó, giảm bớt rào cản về chi phí sẽ khuyến khích người dân chủ động khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý. Khi quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng, người dân sẽ thêm tin tưởng, gắn bó với chính sách BHYT, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Hồng Nhung