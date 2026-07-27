Cách ăn ngô có lợi cho sức khỏe nhất

Ăn ngô thường xuyên tốt cho tiêu hóa, tăng cường năng lượng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất xơ và dinh dưỡng phong phú. Tuy nhiên cần lưu ý loại ngô và cách chế biến.

1. Các dưỡng chất trong ngô tốt cho sức khỏe

Ngô nguyên hạt cung cấp các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng như chất xơ, carbohydrate phức hợp, vitamin, khoáng chất:

Chất xơ: Một chén ngô nấu chín chứa khoảng 4,5 gam chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột và khả năng hấp thụ canxi.

Carbohydrate phức tạp: Carbohydrate phức tạp tiêu hóa chậm trong ngô nguyên hạt cung cấp năng lượng ổn định và không gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Vitamin nhóm B: Ngô chứa thiamin (B1) và folate giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ chức năng não bộ, thần kinh.

Các khoáng chất thiết yếu: Ngô cung cấp magie, kali, phốt pho. Những khoáng chất này hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, dẫn truyền thần kinh và độ chắc khỏe của xương.

Carotenoid: Ngô vàng chứa hai loại carotenoid (luteinvà zeaxanthin), là các chất chống oxy hóa này tốt cho mắt, bảo vệ thị lực.

Ngô nguyên hạt cung cấp chất xơ, carbohydrate phức hợp, vitamin và khoáng chất. Ảnh: AI

2. Cách ăn ngô có lợi nhất Chọn loại ngô nguyên hạt hoặc chế biến tối thiểu

Ngô tươi nguyên hạt hoặc chế biến tối thiểu là một lựa chọn thông minh, giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là ở các dạng sau:

• Ngô tươi nguyên bắp chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan cùng các chất dinh dưỡng khác.

• Ngô hạt đông lạnh rất tiện lợi, giàu chất dinh dưỡng và thường không ướp muối.

• Bỏng ngô nổ (không dùng bơ) là loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và polyphenol.

Cách ăn ngô lành mạnh

Kết hợp ăn ngô với protein và chất béo tốt: Kết hợp ăn ngô với protein nạc hoặc chất béo lành mạnh để tạo cảm giác no và ổn định lượng đường trong máu.

Chế biến nhiều món ngô khác nhau: Ví dụ ngô luộc cả bắp, salad ngô, ngô xào rau củ...

Lưu ý khẩu phần ăn: Mục tiêu là ăn khoảng nửa cốc đến 1 cốc ngô mỗi bữa, đặc biệt nếu đang cần kiểm soát lượng tinh bột.

3. Các dạng ngô không nên ăn thường xuyên

Thỉnh thoảng ăn các sản phẩm chế biến từ ngô không gây hại cho sức khỏe nhưng nếu ăn thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân, viêm nhiễm và tăng đột biến lượng đường trong máu. Cần kiểm tra nhãn sản phẩm để biết thêm thông tin về thành phần và giá trị dinh dưỡng cụ thể.

Ngô có thể không tốt cho sức khỏe nếu thường xuyên ăn nó dưới các dạng chế biến siêu kỹ sau đây:

• Các loại ngũ cốc làm từ ngô có thể được chế biến từ ngô đã qua tinh chế, loại bỏ chất xơ và chất dinh dưỡng.

• Bỏng ngô có hương vị (như loại có đường, nhiều bơ hoặc loại bán ở rạp chiếu phim) thường chứa nhiều muối, chất béo chuyển hóa, calo dư thừa và phẩm màu nhân tạo.

• Các loại snack làm từ bột ngô phồng chứa nhiều muối và chất béo.

• Các món ăn kèm từ ngô đông lạnh với nước sốt kem có thể chứa nhiều chất béo bão hòa, calo ẩn và muối.

• Đồ uống có đường chứa siro ngô hàm lượng fructose cao có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu, tụt năng lượng và tăng cân.

• Đối với ngô biến đổi gene (GMO): Mặc dù GMO gây nhiều tranh cãi nhưng nghiên cứu cho thấy ngô biến đổi gene có cùng các chất dinh dưỡng như ngô không biến đổi gene.

Theo suckhoedoisong.vn