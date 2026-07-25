Phú Thọ ra quân khám sức khỏe miễn phí cho người dân năm 2026

Sáng 25/7, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cùng đông đảo các y bác sĩ, nhân viên y tế và Nhân dân. Lễ ra quân được tổ chức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu UBND các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã khẳng định tư duy phát triển mới: Lấy con người là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển; coi sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân, là nguồn lực quan trọng nhất của đất nước. Trên tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân ít nhất mỗi năm một lần. Đây không chỉ là một chương trình y tế mà còn là chủ trương lớn nhằm chuyển mạnh tư duy từ “chữa bệnh là chủ yếu” sang “quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện”. Chương trình lấy phòng bệnh làm chính, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại lễ phát động.

Đối với tỉnh Phú Thọ, việc tổ chức Lễ ra quân thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, chính quyền trong việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương bằng những hành động thiết thực, để mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, công bằng và liên tục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, chăm sóc sức khỏe Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; là chính sách an sinh xã hội và là chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dân số và sức cạnh tranh của địa phương trong tương lai.

Các đại biểu dự lễ ra quân.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm trước Nhân dân. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo phương châm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tuyệt đối không hình thức, không bỏ sót đối tượng. Ngành Y tế tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực chủ trì; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư và các điều kiện cần thiết; tổ chức khám sức khỏe theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả. Toàn bộ kết quả khám phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên hệ thống dữ liệu chung của tỉnh và liên thông lên hệ thống quốc gia.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kế hoạch triển khai khám sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tăng cường phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng, tổ chức khám và huy động các nguồn lực; bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận chương trình một cách công bằng, thuận lợi và đúng quy định. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ; hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở.

Quang cảnh lễ ra quân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kêu gọi toàn thể Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng chương trình, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cán bộ y tế, xây dựng lối sống khoa học, lành mạnh để mỗi người dân thực sự trở thành chủ thể trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của chính mình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm hỏi người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế phường Thanh Miếu.

Cũng tại Lễ ra quân, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo Kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, sau lễ ra quân, kế hoạch được triển khai chính thức từ ngày 1/8 - 15/12/2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối tượng thực hiện là toàn bộ người dân có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh, được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo các nhóm đối tượng quy định.

Giai đoạn từ năm 2027 - 2030, công tác khám sức khỏe định kỳ được triển khai hằng năm trong thời gian từ ngày 1/1 đến 15/12.

Đoàn công tác khảo sát thực tế hoạt động khám bệnh tại Trạm Y tế phường Thanh Miếu.

Ngay sau chương trình phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và các đại biểu đã đi thăm công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc tại Trạm Y tế phường Thanh Miếu.

Đức Anh