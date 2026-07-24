Nên cho trẻ ăn trứng gà hay trứng vịt để trẻ phát triển tốt nhất?

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng, giá rẻ và dễ chế biến trong thực đơn của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một số người thường phân vân giữa trứng gà và trứng vịt thì loại trứng nào tốt hơn cho sự phát triển của trẻ?

Mỗi loại trứng đều sở hữu những ưu điểm riêng về hàm lượng chất đạm, chất béo và các vi chất dinh dưỡng. Việc lựa chọn loại trứng nào nên dựa vào độ tuổi, khả năng tiêu hóa của trẻ và cách cân đối thực đơn của cha mẹ.

Cả trứng gà và trứng vịt đều mang lại giá trị dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

1. Giá trị dinh dưỡng của trứng gà và trứng vịt

So sánh giá trị dinh dưỡng của trứng gà và trứng vịt trên 100 g:

• Protein: Trứng vịt cung cấp khoảng 12 g protein, so với 10 g trong trứng gà.

• Vitamin: Trứng vịt chứa nhiều vitamin B12 và folate. Ví dụ, một quả trứng vịt cung cấp hơn 150% nhu cầu vitamin B12 hàng ngày.

• Chất béo: Trứng vịt có tỷ lệ lòng đỏ so với lòng trắng cao hơn, chứa khoảng 18,5 g chất béo so với 11 g trong trứng gà. Điều này bao gồm nhiều acid béo omega-3 có lợi cho tim mạch, nhưng cũng có nhiều chất béo bão hòa hơn.

• Cholesterol: Một quả trứng vịt chứa khoảng 276% lượng cholesterol khuyến nghị hàng ngày (DV), trong khi trứng gà chỉ chứa 92%.

Mặc dù trứng vịt cung cấp nhiều vitamin thiết yếu hơn và đậm đặc hơn nhưng hàm lượng cholesterol và calo cao của chúng có nghĩa là nên ăn với lượng vừa phải.

2. Nên chọn loại trứng nào cho bé?

Vì trứng gà và trứng vịt đều cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ nên không có loại nào thực sự “tốt hơn” cho trẻ em. Trứng gà có vị nhẹ hơn và dễ tiêu hóa hơn, phù hợp cho việc ăn uống hàng ngày, trong khi trứng vịt cung cấp nhiều protein và chất dinh dưỡng hơn nhưng lại giàu chất béo hơn. Cha mẹ nên lựa chọn loại trứng phù hợp từng giai đoạn phát triển của trẻ:

Trẻ dưới 1 tuổi (giai đoạn ăn dặm) nên ưu tiên trứng gà

Trong giai đoạn này, hệ tiêu hóa của trẻ còn chưa hoàn thiện, chưa có các men tiêu hóa chất béo nồng độ cao. Trứng gà với hàm lượng đạm dễ tiêu, lượng chất béo vừa phải và kích thước nhỏ là lựa chọn an toàn nhất.

Đặc biệt, lòng đỏ trứng gà chứa chất béo lecithin - một thành phần quan trọng tham gia cấu tạo tế bào não và các sợi thần kinh, rất tốt cho sự phát triển trí não của trẻ ở năm đầu đời. Trứng gà cũng ít mùi tanh hơn, giúp trẻ dễ hợp tác khi mới tập ăn dặm.

Trẻ trên 2 tuổi và thiếu niên có thể ăn đan xen cả 2 loại

Khi trẻ đã lớn, hệ tiêu hóa khỏe mạnh và mức độ vận động tăng cao, trứng vịt lại là nguồn cung cấp năng lượng và khoáng chất rất tốt. Lượng canxi và sắt dồi dào trong trứng vịt hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển chiều cao và phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ.

Tuy nhiên, do trứng vịt có hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao, cha mẹ không nên cho trẻ ăn quá nhiều. Nếu trẻ ăn trứng vịt, nên khống chế tần suất khoảng 2 - 3 quả/tuần và hạn chế bớt các món chiên rán nhiều dầu mỡ khác trong ngày.

3. Lưu ý khi chế biến trứng cho trẻ

Dù là trứng gà hay trứng vịt, cha mẹ không nên cho trẻ ăn trứng lòng đào, trứng sống hoặc hòa trứng vào cháo nóng. Trứng chưa chín kỹ ẩn chứa nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella gây ngộ độc, tiêu chảy cấp. Đồng thời, protein trong trứng sống rất khó tiêu hóa đối với trẻ.

Ngoài món trứng luộc, trứng bác, trứng đúc thịt truyền thống, cha mẹ có thể làm món trứng hấp vân nấm, trứng bác phô mai hoặc cuộn cùng các loại rau củ băm nhỏ (cà rốt, hành tây, bí ngòi) để tăng thêm chất xơ và vitamin, kích thích vị giác của trẻ.

Thay vì cân nhắc loại trứng nào tốt hơn, giải pháp tối ưu nhất là cho trẻ ăn xen kẽ cả hai loại trứng trong tuần, kết hợp đầy đủ với các nhóm đạm khác như thịt, cá, hải sản và đậu đỗ để trẻ nhận được nguồn dinh dưỡng đa dạng nhất.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị trẻ cần có chế độ ăn đa dạng các nhóm thực phẩm, bao gồm thịt, cá hoặc trứng hàng ngày, bởi đây là nguồn thực phẩm động vật quan trọng giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cao trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Đối với các đối tượng khác bao gồm trẻ lớn và phụ nữ mang thai, Hướng dẫn Dinh dưỡng của Hoa Kỳ không đặt ra giới hạn riêng cho lượng tiêu thụ trứng. Thay vào đó, trứng được coi là một lựa chọn trong nhóm thực phẩm protein. Khuyến nghị chung là ăn đa dạng các loại thực phẩm trong nhóm này, bao gồm cả thịt nạc, gia cầm, hải sản, các loại đậu, hạt và sản phẩm đậu nành.

Theo suckhoedoisong.vn