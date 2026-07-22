Quản lý rác thải y tế

Trong hoạt động khám, chữa bệnh, chất thải y tế nếu không được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định có thể tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác này, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa luôn chú trọng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế ngay từ nguồn, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế, góp phần bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa thực hiện phân loại rác thải y tế ngay tại nguồn.

Hằng ngày, tại các khoa, phòng của Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa, chất thải phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh được cán bộ, nhân viên y tế thực hiện phân loại ngay tại nơi phát sinh. Việc phân loại được thực hiện theo đúng quy định, nhằm tách riêng từng loại chất thải, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý.

Theo đó, tại các vị trí phát sinh chất thải được bố trí các loại thùng chứa phù hợp, trong đó có thùng đựng chất thải tái chế, chất thải sắc nhọn, chất thải sinh hoạt và chất thải lây nhiễm. Mỗi loại chất thải được thu gom riêng biệt, bảo đảm không để lẫn với nhau trong quá trình phân loại và vận chuyển. Đặc biệt, chất thải sắc nhọn như kim tiêm, vật dụng có nguy cơ gây tổn thương được thu gom vào dụng cụ chuyên dụng, bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế, nhân viên vệ sinh.

Từ các khoa, phòng, sau khi được phân loại tại nguồn, chất thải được nhân viên vệ sinh thu gom theo đúng quy trình, đưa về khu vực lưu giữ tập trung của Trung tâm. Đối với chất thải y tế, Trung tâm thực hiện thu gom, bảo quản tại kho lạnh trong thời gian chờ đơn vị có chức năng đến vận chuyển, xử lý. Việc bảo quản chất thải trong điều kiện phù hợp góp phần hạn chế phát sinh mùi, ngăn ngừa vi sinh vật phát triển và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa phát sinh hơn 40kg chất thải y tế. Bên cạnh đó, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 150kg/ngày. Với khối lượng chất thải tương đối lớn, việc quản lý chặt chẽ từ khâu phân loại, thu gom đến lưu trữ, vận chuyển và xử lý được Trung tâm xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Để bảo đảm chất thải y tế được xử lý an toàn, đúng quy định, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Minh ViNa thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế. Định kỳ 7 ngày, đơn vị phối hợp thu gom chất thải y tế tại Trung tâm để đưa đi xử lý theo quy định. Trong thời gian chờ thu gom, chất thải được lưu giữ tại khu vực bảo quản chuyên dụng, bảo đảm các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường.

Đối với rác thải sinh hoạt, Trung tâm phối hợp với xã Hạ Hòa tổ chức thu gom, xử lý. Việc phân định rõ trách nhiệm trong quản lý từng loại chất thải giúp quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý được thực hiện đồng bộ, hạn chế tình trạng chất thải y tế bị trộn lẫn với rác thải sinh hoạt, qua đó giảm thiểu nguy cơ phát tán nguồn bệnh ra môi trường.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa cho biết, công tác phân loại chất thải y tế tại nguồn được Trung tâm đặc biệt quan tâm và duy trì thường xuyên. Đây là khâu đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ quy trình quản lý chất thải y tế. Nếu phân loại đúng ngay từ nơi phát sinh sẽ giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm, đồng thời bảo đảm chất thải được xử lý theo đúng tính chất, mức độ nguy hại.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, để thực hiện tốt công tác này, Trung tâm thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, nhân viên y tế nắm chắc các quy định và quy trình liên quan đến phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải. Nội dung tập huấn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của từng khoa, phòng và các buổi sinh hoạt chung của cơ quan. Qua đó, cán bộ, nhân viên y tế được cập nhật kiến thức, củng cố kỹ năng và nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với nhân viên vệ sinh, Trung tâm cũng chú trọng hướng dẫn cụ thể quy trình thu gom từng loại chất thải. Nhân viên vệ sinh được trang bị kiến thức cần thiết để nhận biết, thu gom đúng loại chất thải, sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc. Đây là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với chất thải sau khi được phân loại nên việc nắm vững quy trình có vai trò quan trọng trong kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm và lây nhiễm.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa, công tác quản lý chất thải được gắn với nhiệm vụ kiểm soát nhiễm khuẩn. Các khoa, phòng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phân loại rác tại nguồn; cán bộ y tế có trách nhiệm bỏ chất thải đúng thùng chứa theo từng nhóm; nhân viên vệ sinh thực hiện thu gom theo tuyến, theo thời gian quy định. Chất thải sau khi thu gom được vận chuyển về khu vực lưu giữ tập trung, bảo đảm không ảnh hưởng đến các hoạt động chuyên môn và sinh hoạt của người bệnh.

Bên cạnh việc thực hiện đúng quy trình, Trung tâm cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Thông qua các buổi tập huấn và sinh hoạt chuyên môn, những quy định về phân loại chất thải, cách nhận biết từng nhóm rác, quy trình thu gom và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm được phổ biến thường xuyên, giúp hình thành thói quen thực hiện đúng ngay từ đầu.

Việc duy trì nghiêm công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm an toàn trong hoạt động khám, chữa bệnh. Đồng thời, đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hướng tới xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, an toàn.

Hoàng Hương