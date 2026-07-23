Dịch Ebola: Số ca tử vong ở châu Phi tăng lên hơn 1.000 người

Theo số liệu mới nhất do cơ quan y tế tại CHDC Congo và Uganda, số ca tử vong do Ebola tại châu Phi đã tăng lên hơn 1.000 người, châu Phi kêu gọi tăng cường các hoạt động y tế và nhân đạo phối hợp.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân Ebola tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu mới nhất do các cơ quan y tế tại CHDC Congo và Uganda công bố ngày 22/7, số ca tử vong vì virus Ebola tại châu Phi đã tăng lên hơn 1.000 người.

Bộ Y tế CHDC Congo cho biết tính đến ngày 20/7, nước này đã ghi nhận 2.473 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó 999 ca tử vong. Hiện có 737 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại bệnh viện, trong khi 482 người đã hồi phục.

Uganda cũng ghi nhận 20 ca nhiễm được xác nhận, trong đó 2 ca tử vong. Theo đó, số ca tử vong vì Ebola tại hai nước bị ảnh hưởng của dịch bệnh này đã tăng lên 1.001 ca.

Phát biểu tại Phiên họp bất thường lần thứ 25 của Đại hội đồng Liên minh châu Phi ở thủ đô Accra (Ghana) ngày 21/7, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi Jean Kaseya cảnh báo đợt bùng phát dịch hiện nay có thể trở thành một trong những đợt dịch Ebola tồi tệ nhất từng được ghi nhận nếu không được kiểm soát nhanh chóng.

Ông Kaseya kêu gọi cam kết chính trị mạnh mẽ hơn và huy động các nguồn lực để tăng cường các hoạt động y tế và nhân đạo phối hợp. Ông nói thêm rằng nhu cầu tài trợ cho công tác ứng phó dịch Ebola đã tăng vọt từ mức ước tính 518 triệu USD vào tháng 6 lên 1,4 tỷ USD, cho thấy tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng.

Theo ông Kaseya, tình hình nhân đạo tại CHDC Congo tiếp tục xấu đi, với hơn 1,15 triệu người phải di dời trong nước, làm phức tạp thêm công tác ứng phó với dịch Ebola và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ông cũng bày tỏ lo ngại về những lỗ hổng đáng kể trong công tác truy vết tiếp xúc - yếu tố quan trọng cho thấy dịch bệnh có được kiểm soát hay không.

Theo vietnam+