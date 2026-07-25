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Phường Vĩnh Phúc: Hơn 200 người dân đã được khám sức khỏe miễn phí

Sáng 25/7, cùng với một số địa phương trong tỉnh, phường Vĩnh Phúc tổ chức ra quân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động mở đầu chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phường Vĩnh Phúc: Hơn 200 người dân đã được khám sức khỏe miễn phíLãnh đạo Sở Y tế và phường Vĩnh Phúc động viên đội ngũ y, bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã huy động hơn 60 y, bác sĩ và bố trí 12 bàn, thực hiện khám sức khỏe cho hơn 200 người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và đối tượng chính sách. Người dân được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và sàng lọc một số bệnh lý thường gặp bằng các thiết bị máy móc chuyên khoa hiện đại.

Phường Vĩnh Phúc: Hơn 200 người dân đã được khám sức khỏe miễn phí

Phường Vĩnh Phúc: Hơn 200 người dân đã được khám sức khỏe miễn phíNgười dân được lấy máu xét nghiệm và đo các chỉ số sức khỏe.

Phường Vĩnh Phúc: Hơn 200 người dân đã được khám sức khỏe miễn phíBệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã lắp đặt máy siêu âm để phục vụ việc tầm soát, khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Việc đưa các trang thiết bị hiện đại về tuyến cơ sở không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám, sàng lọc mà còn tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người cao tuổi trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.

Phường Vĩnh Phúc: Hơn 200 người dân đã được khám sức khỏe miễn phíNgười dân khi đến khám đã được bác sĩ tư vấn tận tình, chu đáo.

Sau lễ ra quân, hoạt động khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí sẽ được triển khai thường xuyên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chương trình góp phần xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Kim Liên - Đức Thiện


Kim Liên - Đức Thiện

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vĩnh Phúc Người có công với cách mạng Khám sàng lọc tỉnh Phú Thọ khám sức khỏe định kỳ Tư vấn sức khỏe tạo thuận lợi cho người dân khám sức khỏe miễn phí Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu
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