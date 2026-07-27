7 lợi ích của thanh long với làn da

Không chỉ là loại quả nhiệt đới được ưa chuộng vì vị ngon và hình dáng bắt mắt, thanh long còn đang dần trở thành một thành phần được giới làm đẹp chú ý nhờ hàm lượng dưỡng chất phong phú.

Quả thanh long hay còn gọi là pitaya, được ghi nhận là giàu vitamin C, vitamin E, vitamin B3, các chất chống oxy hóa như betalain, flavonoid và carotenoid, cùng với hàm lượng nước cao lên đến hơn 80%. Chính những thành phần này tạo nên loạt lợi ích đáng kể cho làn da, từ dưỡng ẩm, làm sáng, chống lão hóa cho đến kiểm soát mụn.

1. Thúc đẩy sản sinh collagen tăng độ đàn hồi cho da

Vitamin C trong thanh long là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần làm chậm quá trình lão hóa da, kích thích nguyên bào sợi - các tế bào chuyên sản xuất collagen trong lớp trung bì da hoạt động mạnh hơn và tổng hợp nhiều sợi collagen mới hơn.

Collagen là thành phần cấu trúc quan trọng giúp da duy trì độ săn chắc, đàn hồi và mịn màng. Tuy nhiên, từ khoảng sau tuổi 25, quá trình tổng hợp collagen của cơ thể bắt đầu suy giảm tự nhiên, khiến da dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như khô, kém đàn hồi và chảy xệ. Việc bổ sung vitamin C từ thực phẩm, trong đó có thanh long, có ý nghĩa vì đây là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen của cơ thể.

Ăn thanh long thường xuyên hoặc đắp mặt nạ thanh long trực tiếp lên da đều có thể hỗ trợ quá trình này, giúp da trông trẻ và chắc hơn theo thời gian.

Kết hợp giữa việc ăn thanh long và sử dụng đúng cách như một nguyên liệu chăm sóc da tự nhiên, làn da có thể được nuôi dưỡng từ bên trong lẫn bên ngoài. Ảnh AI

2. Chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa sớm

Thanh long chứa nhiều nhóm chất chống oxy hóa khác nhau, đặc biệt là betalain và betacyanin, các sắc tố tự nhiên tạo nên màu đỏ tím của vỏ và thịt quả thanh long đỏ. Các hợp chất này có khả năng trung hòa gốc tự do, những phân tử không ổn định được sinh ra từ ô nhiễm không khí, tia UV, căng thẳng và các yếu tố môi trường khác. Đây vốn là nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào da và thúc đẩy lão hóa sớm.

Carotenoid và flavonoid trong thanh long cũng góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của ánh sáng xanh từ màn hình điện tử, một mối lo ngại ngày càng được quan tâm trong thời đại công nghệ số.

3. Dưỡng ẩm da từ bên trong nhờ hàm lượng nước cao

Với hơn 80% thành phần là nước, thanh long là một trong những loại quả có tác dụng cấp ẩm tự nhiên hiệu quả. Khi ăn thanh long, lượng nước dồi dào từ quả được hấp thu vào cơ thể, hỗ trợ duy trì độ ẩm cần thiết cho tế bào da hoạt động bình thường. Da được cung cấp đủ nước từ bên trong sẽ mịn màng, căng bóng hơn và ít nứt nẻ hơn.

Ngoài ra, vitamin B3 có trong thanh long còn hỗ trợ tăng cường khả năng giữ ẩm của da bằng cách củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của biểu bì, giảm lượng nước bay hơi qua da trong điều kiện thời tiết khô hanh hoặc điều hòa không khí.

4. Làm sáng da và cải thiện sắc tố không đều

Vitamin C trong thanh long có tác dụng ức chế enzyme tyrosinase, loại enzyme chịu trách nhiệm xúc tác quá trình sản xuất melanin, sắc tố tạo màu cho da. Khi hoạt động của tyrosinase được kiểm soát, các vùng da sạm, tàn nhang hoặc vết thâm sau mụn sẽ dần mờ đi và sắc da trở nên đều màu hơn.

Vitamin B3 trong thanh long, tức niacinamide, cũng đóng góp vào quá trình này bằng cách ngăn sắc tố melanin di chuyển lên lớp tế bào bề mặt da, giúp da trông sáng và tươi hơn một cách tự nhiên mà không gây kích ứng hay bong tróc như các phương pháp tẩy trắng mạnh.

5. Kháng viêm

Thanh long chứa vitamin C và các sắc tố chống oxy hóa nhóm betalain, những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể. Nhờ đó, khi được bổ sung trong chế độ ăn uống, thanh long có thể góp phần bảo vệ làn da trước tác động của stress oxy hóa.

Đối với người có làn da nhạy cảm, việc ưu tiên các sản phẩm chăm sóc da phù hợp và đã được kiểm chứng vẫn là lựa chọn an toàn. Nếu muốn sử dụng thanh long để chăm sóc da theo kinh nghiệm dân gian, nên thử trên một vùng da nhỏ trước để theo dõi nguy cơ kích ứng.

6. Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng từ hạt và enzyme tự nhiên

Theo kinh nghiệm dân gian, một số người sử dụng phần thịt thanh long còn nguyên hạt để massage nhẹ trên da với mục đích hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn và lớp tế bào sừng trên bề mặt.

Nếu muốn áp dụng cách làm này, chỉ nên massage thật nhẹ trong thời gian ngắn, tránh chà xát mạnh, đặc biệt trên vùng da nhạy cảm, da đang có mụn viêm hoặc tổn thương. Để tẩy tế bào chết hiệu quả và an toàn, các chuyên gia da liễu vẫn khuyến cáo ưu tiên sử dụng những sản phẩm đã được kiểm chứng về độ an toàn và phù hợp với từng loại da.

Cách đưa thanh long vào thói quen chăm sóc da

Ngoài việc bổ sung thanh long vào chế độ ăn hằng ngày qua sinh tố, salad trái cây hoặc ăn trực tiếp, có thể tận dụng quả này như một nguyên liệu mặt nạ tự nhiên đơn giản tại nhà. Mặt nạ cơ bản nhất là xay nhuyễn phần thịt thanh long, thêm một thìa mật ong để tăng cường dưỡng ẩm và kháng khuẩn, đắp đều lên mặt trong khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Một cách làm khác dành cho da khô là kết hợp thịt thanh long với sữa chua không đường và một vài giọt dầu vitamin E. Để làm dịu da sau nắng, có thể ép lấy nước thanh long, trộn cùng gel lô hội và thoa nhẹ lên vùng da cần phục hồi.

Trước khi áp dụng bất kỳ mặt nạ nào lên toàn mặt, nên thử trên một vùng da nhỏ ở cổ tay hoặc sau tai để kiểm tra phản ứng dị ứng, đặc biệt với người có cơ địa nhạy cảm.

Theo suckhoedoisong.vn