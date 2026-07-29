Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc làm chủ kỹ thuật cao, nâng chất lượng khám, chữa bệnh

Với sự chủ động, quyết tâm đổi mới toàn diện và không ngừng làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc đang khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân tuyến cơ sở, mang lại niềm tin cho người bệnh thông qua những bước đột phá y khoa thiết thực.

Người dân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc là đơn vị sự nghiệp công lập hạng II đa chức năng, kết hợp giữa y tế dự phòng và khám, chữa bệnh, trực thuộc Sở Y tế. Với cơ cấu bộ máy gồm 2 phòng chức năng, 14 khoa chuyên môn cùng đội ngũ 174 cán bộ, viên chức và người lao động, đơn vị đóng vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp các dịch vụ từ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng đến phòng, chống dịch bệnh cho người dân trên địa bàn.

Thời gian qua, tập thể Trung tâm luôn đoàn kết, lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng cải tiến quy trình chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Một trong những cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển vượt bậc về năng lực điều trị chuyên sâu của Trung tâm là việc chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Đơn nguyên Thận nhân tạo vào tháng 4/2026.

Để triển khai kỹ thuật lọc máu chu kỳ đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe ngay tại tuyến cơ sở, Trung tâm đã chuẩn bị cơ sở vật chất bố trí theo nguyên tắc một chiều bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn; lắp đặt hệ thống 5 máy chạy thận nhân tạo hiện đại (Fresenius 4008 S) cùng hệ thống nước R.O đạt tiêu chuẩn AAMI. Đồng thời, cử đội ngũ gồm 2 bác sĩ, 5 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên tham gia đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; hoàn thiện đầy đủ hành lang pháp lý với danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc cấp "Thẻ miễn phí gửi xe" cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo điều trị định kỳ.

Việc đưa kỹ thuật chạy thận nhân tạo vào điều trị mang lại ý nghĩa xã hội lớn, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, giúp những bệnh nhân suy thận mạn tính được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, giảm gánh nặng kinh tế.

Đánh giá về bước tiến này, đồng chí Đào Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận sự chủ động, quyết tâm và nỗ lực lớn của Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc. Theo lãnh đạo Sở Y tế, đơn vị cần vận hành an toàn tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước R.O và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; khai thác hiệu quả trang thiết bị; từng bước nghiên cứu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng điều trị bền vững.

Niềm vui của người bệnh khi được điều trị kỹ thuật cao ngay trên quê hương là minh chứng cho thành công bước đầu của Đơn nguyên. Ông Bùi Văn Thiết ở thôn Mường Khang, xã Tân Lạc - bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Trung tâm chia sẻ: “Trước đây, mỗi tuần gia đình phải vất vả đưa tôi vượt chặng đường dài lên tuyến trên chạy thận, tốn kém cả tiền bạc lẫn sức lực. Nay được lọc máu ở gần nhà với hệ thống thiết bị hiện đại, các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, chúng tôi cảm thấy được sẻ chia và yên tâm điều trị lâu dài”.

Đặc biệt, thấu hiểu khó khăn, Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc cấp “Thẻ miễn phí gửi xe” cho bệnh nhân điều trị định kỳ. Đây là nghĩa cử nhân văn, góp phần giảm gánh nặng cho các gia đình bệnh nhân.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến như phẫu thuật nội soi cắt túi mật, nội soi tiêu hóa, cũng như sự kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị các bệnh lý mạn tính, cơ xương khớp, di chứng đột quỵ đã được triển khai, khẳng định sự toàn diện trong chuyên môn của đơn vị.

Để đạt những kết quả đó, Trung tâm đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện theo Đề án 06, ứng dụng quét mã QR trên căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy. Toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh được số hóa liên thông qua hệ thống HIS, LIS, PACS. 100% bác sĩ thực hiện ký số hồ sơ bệnh án điện tử ngay trong ngày.

Trung tâm cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cử cán bộ đi học chuyên khoa, duy trì nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý dược lâm sàng chặt chẽ và bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế...

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Trần Quốc Mạnh - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc khẳng định: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Trung tâm đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã khám bệnh cho 25.784 lượt người, đạt 103% kế hoạch; công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ; chuyển đổi số và cải cách hành chính chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục củng cố, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn như chạy thận nhân tạo và ngoại khoa; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số toàn diện; tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ để hướng tới sự hài lòng cao nhất của người bệnh.

Hương Lan