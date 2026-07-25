Cựu chiến binh phường Nông Trang làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nông Trang triển khai bằng những đợt sinh hoạt chuyên đề hay các phong trào thi đua, mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Từ giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp đỡ hội viên khó khăn đến tham gia xây dựng đô thị văn minh, các CCB đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Hiện nay, Hội CCB phường Nông Trang có 2.786 hội viên sinh hoạt tại 22 chi hội và 157 phân hội. Thực hiện việc học và làm theo Bác, Hội xác định nội dung quan trọng là nêu gương từ những việc làm gần gũi, thiết thực. Vì vậy, các chi hội duy trì thường xuyên hoạt động vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng, ngõ phố, chăm sóc cảnh quan, tham gia các tuyến đường tự quản; vận động hội viên và gia đình thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Chương trình “Bộ đội nhí” của Trường Mầm non Hồng Hà góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ cha anh.

Là hội viên nhiều năm tham gia công tác Hội, CCB Nguyễn Văn Khu ở tổ dân phố Đại Nải chia sẻ: “Chúng tôi luôn tâm niệm mình là người lính Cụ Hồ thì dù ở thời chiến hay thời bình cũng phải sống có trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi lần địa phương tổ chức dọn vệ sinh môi trường, giúp đỡ gia đình khó khăn hay vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, tôi đều tích cực tham gia. Tuy là những việc làm nhỏ nhưng góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đoàn kết”.

Cùng với đó, Hội tích cực tuyên truyền hội viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, việc học tập các nghị quyết của Đảng, tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống luôn được lồng ghép với việc kể những câu chuyện về Bác Hồ, từ đó khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, cống hiến của mỗi hội viên.

Một trong những điểm nổi bật của Hội CCB phường Nông Trang là tinh thần nghĩa tình đồng đội. Các hoạt động thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức viếng hội viên qua đời, giúp đỡ gia đình chính sách được duy trì thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội và các chi hội đã trao hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, hội viên khó khăn; tổ chức thăm hỏi hàng trăm lượt hội viên đau ốm; duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hội viên Hội Cựu chiến binh tổ dân phố Nỗ Lực dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thụy Vân.

CCB Nguyễn Quang Ngọc ở tổ dân phố Minh Phương chia sẻ: Học và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, Chi bộ tổ dân phố Minh Phương tổ chức trao quà cho 38 đối tượng là người có công với cách mạng, tổng kinh phí 19 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên. Đây là hoạt động thường niên, nhằm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ hôm nay.

Không chỉ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cán bộ, hội viên CCB còn luôn đi đầu trong những nhiệm vụ khó của địa phương. Điển hình là công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Phát huy uy tín và trách nhiệm của người lính, Hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, trực tiếp lắng nghe tâm tư của hội viên và các hộ dân trong diện thu hồi đất, phân tích ý nghĩa của dự án, chế độ, chính sách của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Hội Cựu chiến binh tổ dân phố Tản Viên trao quà động viên hội viên, góp phần phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân người có công luôn được Hội quan tâm. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Hội CCB phường xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền truyền thống cách mạng; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; tham gia lễ viếng, thắp nến tri ân và nhắn tin ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... Những hoạt động này không chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội CCB phường Nông Trang cho biết: Học và làm theo Bác đối với cán bộ, hội viên CCB trước hết phải thể hiện bằng tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm. Hội luôn khuyến khích mỗi hội viên lựa chọn những việc làm phù hợp với điều kiện của mình như tham gia vệ sinh môi trường, giúp đỡ hội viên khó khăn, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân và chấp hành nghiêm các chủ trương của địa phương. Khi mỗi hội viên đều gương mẫu thì sức lan tỏa trong cộng đồng sẽ rất lớn.

Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm, những người CCB phường Nông Trang đã xây dựng hình ảnh luôn gần dân, sát dân và được Nhân dân tin yêu. Đó là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ ý thức trách nhiệm, từ mỗi hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Với tinh thần đoàn kết, gương mẫu và trách nhiệm, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Nông Trang sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Dương Chung