Tuổi trẻ Hải Lựu làm theo lời Bác

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn Thanh niên xã Hải Lựu luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động, tạo sức sống mới cho phong trào tình nguyện tại địa phương.

Tuổi trẻ xã Hải Lựu tham gia hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, đồng hành thực hiện Đề án 06 trong Chiến dịch “Mùa hè số”.

Khát vọng làm giàu

Những ngày tháng 7 trên quê hương Hải Lựu, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc. Với tuổi trẻ địa phương, học và làm theo Bác chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xung kích đảm nhận việc khó và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Tại các chi đoàn thôn, việc làm theo lời Bác gắn liền với phong trào thi đua phát triển kinh tế. Nhiều đoàn viên đã mạnh dạn đầu tư mô hình trang trại tổng hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tinh thần bám đất, bám làng cùng phương châm “không có việc gì khó” giúp nhiều thanh niên quyết tâm làm giàu trên quê hương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

Anh Nguyễn Văn Trường Hiệp - Bí thư Chi đoàn thôn Đôn Mục chia sẻ: “Với tôi, học Bác không có gì xa xôi mà chính là từ việc cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng hiệu quả để tạo ra giá trị kinh tế. Khi thanh niên biết làm giàu và trân trọng giá trị sức lao động, đó chính là cách thiết thực nhất để góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng quê hương, thực hiện đúng lời dạy của Bác về ý chí tự lực, tự cường”.

Để tạo điều kiện cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn Thanh niên xã đã quản lý hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 17 tỷ đồng. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp hàng trăm đoàn viên có nguồn lực để mở rộng sản xuất, tạo việc làm tại chỗ, góp phần hạn chế tình trạng lao động ly hương, giữ chân nhân lực trẻ cho sự phát triển của xã.

Dấu ấn tiên phong

Tuổi trẻ Hải Lựu hôm nay còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Những tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” in đậm dấu ấn của sức trẻ. Đoàn xã đã tổ chức hơn 20 đợt ra quân cao điểm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, thu hút gần 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Đoàn xã đã trao tặng công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử cấp tỉnh đình Đôn Mục”, góp phần quảng bá văn hóa địa phương bằng công nghệ.

Đoàn thanh niên xã Hải Lựu tổ chức hoạt động hè 2026, trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thiếu nhi.

Phát huy tinh thần sáng tạo, việc học và làm theo Bác của thanh niên Hải Lựu được gắn chặt với công cuộc chuyển đổi số. Đoàn xã đã xây dựng mô hình “Trợ lý ảo thanh niên”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế pano tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các tổ thanh niên tình nguyện số tại 45 thôn đã hỗ trợ hàng nghìn người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Lê Khánh Linh - Bí thư Đoàn thanh niên xã chia sẻ: “Tuổi trẻ Hải Lựu hôm nay xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kỹ thuật mà còn hướng tới thay đổi tư duy của người dân về hành chính công. Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên, giúp người dân tiếp cận gần hơn với chính quyền điện tử. Đây chính là cách tuổi trẻ hiện thực hóa lời dạy của Bác về việc luôn đổi mới, sáng tạo và phục vụ Nhân dân”.

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia làm sạch đường quê, hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Hải Lựu đã kết nạp 120 đoàn viên mới; giới thiệu 15 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Các hoạt động xã hội hóa đạt kinh phí trên 115 triệu đồng. Từ việc tổ chức Hội trại Thanh thiếu niên năm 2026 đến các chương trình khai mạc hè, tuyên truyền phòng, chống đuối nước và chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Đó đều là các hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hải Lựu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Thắng