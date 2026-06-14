Thanh niên Đà Bắc học và làm theo Bác

Bằng những việc làm cụ thể, đoàn viên, thanh niên xã Đà Bắc đã không ngừng phấn đấu học tập và làm theo lời Bác. Nhiều công trình thanh niên, phần việc ý nghĩa đã được thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực.

Đoàn viên thanh niên xã Đà Bắc tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Bám sát chủ đề công tác năm 2026 là “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Đoàn Thanh niên xã Đà Bắc đã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đặc biệt là phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, hỗ trợ thanh thiếu nhi, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở. Ban Thường vụ Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên bằng nhiều hình thức phù hợp như sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, tọa đàm, lồng ghép trong các cuộc họp, hoạt động phong trào, tuyên truyền trực quan, phát thanh cơ sở, đăng tải tin bài trên fanpage, facebook, zalo và các nền tảng số của Đoàn. Công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Đất Tổ tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” được triển khai tích cực; đến tháng 5/2026 đạt trên 550 câu chuyện được đăng tải. Đoàn viên thanh niên xã Đà Bắc cũng đã tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026 với 65 bài dự thi.

Bên cạnh đó, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Hội đồng Đội xã chỉ đạo 8 liên đội triển khai chương trình công tác Đội, phong trào “Thiếu nhi Đất Tổ thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đoàn xã - Hội đồng Đội xã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại 8 liên đội; lựa chọn Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng làm điểm với sự tham gia của khoảng 600 học sinh, đội viên.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Đồng chí Hoàng Bình Sơn - Bí thư Đoàn xã Đà Bắc cho biết: “Chúng tôi xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Đoàn xã xây dựng kế hoạch với mục tiêu, giải pháp cụ thể để từng cá nhân, tập thể nỗ lực hoàn thành. Các phong trào thi đua được đoàn viên thanh niên thực hiện hiệu quả với nhiều việc làm có ích cho cộng đồng. Từ việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã góp phần xây dựng lớp thanh niên xã Đà Bắc giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, luôn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú đã được phát hiện, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được đông đảo đoàn viên thanh niên xã Đà Bắc hưởng ứng tham gia.

Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đoàn xã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 gắn với phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thu hút trên 500 đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia; trồng mới 500 cây xanh tại tiểu khu Mó La. Toàn xã duy trì các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nơi làm việc, đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa khu dân cư, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, bóc xóa quảng cáo sai quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Đoàn thực hiện 1 công trình, 34 phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức 34 hoạt động ra quân thu hút 300 lượt đoàn viên, thanh niên...

Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên. Đoàn xã phối hợp tổ chức 1 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên 200 lượt người, với tổng trị giá thuốc và quà y tế khoảng 50 triệu đồng; trao 34 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động, quyên góp tặng 150 suất quà trong chương trình “Vì đàn em thân yêu” với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Trong Tháng Thanh niên, Đoàn xã trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 3 triệu đồng; hỗ trợ, đồng hành với trên 120 thiếu nhi trong học tập, rèn luyện kỹ năng.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số được triển khai rõ nét. Đoàn xã phối hợp duy trì 32 tổ công nghệ số cộng đồng tại các xóm, khu dân cư, với trên 64 đoàn viên, thanh niên làm lực lượng nòng cốt; hướng dẫn Nhân dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng VNeID, tích hợp thông tin cá nhân, an sinh xã hội, tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đoàn xã tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, sử dụng App Thanh niên Việt Nam và các nền tảng số để quản lý đoàn viên, tuyên truyền hoạt động Đoàn, tăng tương tác với đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng.

Cùng với đó, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc cũng được triển khai hiệu quả thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã trong công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi; tổ chức tuyên truyền về biên giới, biển đảo cho 106 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp giáo dục, cảm hóa 4 thanh thiếu niên chậm tiến; duy trì mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương... góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Dương Liễu