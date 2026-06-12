Chậm nhất ngày 14/6, các trường THPT nhận kết quả chấm thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo

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Theo Hướng dẫn số 01/HD-SGD&ĐT ngày 26/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, chậm nhất ngày 14/6/2026, các trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ nhận kết quả chấm thi từ Sở GD&ĐT và tổ chức niêm yết công khai để thí sinh, phụ huynh được biết.
Thí sinh hoàn thành các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương.
Sau khi có kết quả, học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi phải nộp đơn tại trường THPT nơi đăng ký dự thi trước 12 giờ ngày 17/6. Trước 15 giờ cùng ngày, các trường hoàn thành việc tổng hợp, gửi danh sách đề nghị phúc khảo về Sở GD&ĐT theo quy định.
Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành duyệt tuyển sinh đối với các trường THPT Chuyên chậm nhất ngày 22/6; các trường phổ thông dân tộc nội trú chậm nhất ngày 23/6. Việc duyệt danh sách trúng tuyển đối với các trường THPT công lập được thực hiện chậm nhất ngày 25/6.
Đối với các trường THPT tư thục, công tác duyệt kết quả tuyển sinh được tiến hành vào ngày 11/7. Toàn bộ công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 31/7.
Các mốc thời gian và nội dung công việc có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Nếu có thay đổi, Sở GD&ĐT sẽ thông báo kịp thời trên các kênh truyền thông chính thức.
Hiền Mai
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