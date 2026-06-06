Thi đua là yêu nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Thấm nhuần lời dạy của Người, các phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ không ngừng lan tỏa, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Trong giai đoạn đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các phong trào thi đua tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và sức mạnh đoàn kết, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Thi đua yêu nước trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khát vọng bứt phá

Điểm nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước là sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động. Thi đua được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của từng ngành, từng địa phương, đơn vị; qua đó khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của mỗi tập thể, cá nhân.

Là một trong những điển hình thi đua của ngành Giáo dục nói riêng và của tỉnh nói chung, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã đưa các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” trở thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Chỉ tính trong năm học 2025 - 2026, nhà trường có 200/204 học sinh dự thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh đạt giải, đạt tỷ lệ 98,04%, đứng đầu toàn tỉnh; 83/99 học sinh dự thi HSG quốc gia đạt giải, đạt tỷ lệ 83,83%. Đặc biệt, có 5 học sinh được lựa chọn tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế; em Phan Tuấn Dũng, lớp 12 chuyên Vật lý, đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á năm 2026. Không chỉ khẳng định vị thế ở các kỳ thi HSG, học sinh nhà trường còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi trí tuệ lớn như: Đường lên đỉnh Olympia, Olympic Toán học Úc mở rộng, Olympic Trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Những thành tích đó là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các phong trào thi đua trong môi trường giáo dục. Tiến sĩ Đào Mạnh Thắng -Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương cho biết: “Các phong trào thi đua đã tạo môi trường để cán bộ, giáo viên và học sinh phát huy năng lực, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường”.

Tinh thần thi đua yêu nước cũng lan tỏa mạnh mẽ ở các địa phương trong tỉnh. Tại xã Lâm Thao, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phát triển KT-XH, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, các chỉ tiêu đề ra trong năm 2025 và quý 1/2026 đều hoàn thành và vượt kế hoạch.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,55%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật với tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,9%; hoàn thành 100% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng phục vụ người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các mô hình “Bình dân học vụ số”, “Ngày thứ Bảy vì dân”, “Ngày Chủ nhật số”, “Tổ hỗ trợ trực tuyến tại khu dân cư” được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Trong giai đoạn hiện nay, thi đua yêu nước phải thực sự trở thành động lực phát triển, góp phần phát huy nội lực, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến trong Nhân dân. Mỗi phong trào thi đua đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, đồng thời tạo đột phá trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển KT-XH địa phương”.

Từ những mô hình, cách làm hiệu quả ở cơ sở cho thấy, khi phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển và lợi ích thiết thực của Nhân dân sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự đồng thuận và tham gia tích cực của toàn xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH và tạo động lực bứt phá từ cơ sở.

Tinh thần tương thân tương ái được cán bộ, hội viên các hội đoàn thể xã Lâm Thao thể hiện qua việc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Động lực phát triển bền vững

Ngay sau sáp nhập, tỉnh đã kịp thời kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; ban hành các quy định, cơ chế mới phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp; thành lập các khối thi đua; phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề gắn với chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I giai đoạn 2025 - 2030.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 148/148 xã, phường; 100% cơ quan Nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; nhiều cơ sở giáo dục, y tế đẩy mạnh số hóa dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Chỉ số chuyển đổi số của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số và xã hội số.

Các doanh nghiệp trên địa bàn xã Thanh Sơn tích cực sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Kết quả là năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,52%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; nhiều công trình hạ tầng giao thông liên vùng được triển khai, mở rộng không gian phát triển. Toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 525 khu dân cư kiểu mẫu và 661 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì, trong quý 1/2026, GRDP ước tăng trên 10,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 16,65%; vốn FDI đạt 704 triệu USD, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ. Chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực khi 100% trung tâm xã, phường phủ sóng 5G, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 91%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đúng mức; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế top đầu cả nước (xếp thứ 3 toàn quốc về giải học sinh giỏi quốc gia); quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp. Năm 2025, toàn tỉnh có 80 tập thể, 605 cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; trong đó 30 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 32 tập thể và 498 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ở cấp tỉnh, có 5.675 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng; trong đó có 263 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 862 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 166 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đáng chú ý, tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp đạt trên 63%, khẳng định sự quan tâm tôn vinh những điển hình tiên tiến từ thực tiễn cơ sở.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Anh Thơ