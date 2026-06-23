Rèn đạo đức công vụ theo lời dạy của Người

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng và rèn luyện đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC). Nội dung này được Bác nhấn mạnh trong nhiều tác phẩm như: Sửa đổi lối làm việc (1947); Cần, kiệm, liêm, chính (1949); Chống quan liêu, tham ô, lãng phí (1952)... Thực hiện lời dạy của Người, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đội ngũ CB,CC,VC liêm chính, tận tụy; đảm bảo sự hài hòa giữa liêm chính và hiệu quả trong thực thi công vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Động hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Được thành lập từ việc sáp nhập 4 xã, dân số hơn 26 nghìn người, hàng ngày, khối lượng thủ tục hành chính mà Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Động phải tập trung thực hiện rất lớn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Một trong 3 đột phá chiến lược của Mường Động trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả”. Do đó, cùng với việc đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, xã Mường Động quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ chất lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc cho Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Trung tâm hiện có 10 công chức, trong đó, 1 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 9 đồng chí có trình độ đại học; 100% cán bộ có trình độ chính trị từ sơ cấp trở lên. Đây đều là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm công tác; sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ, phần mềm quản lý điều hành... Cùng với đó, xã đặc biệt coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đạo đức công vụ của đội ngũ CB,CC,VC. Sau 1 năm vận hành, Mường Động chưa tiếp nhận thông tin phản hồi tiêu cực của người dân về đạo đức công vụ của đội ngũ CB,CC,VC.

Thực tiễn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay cho thấy cấp xã - vốn là “cấp gần dân nhất” - càng trở nên trực diện và toàn diện hơn trong vai trò thực thi công vụ. Không còn trung gian từ cấp huyện như trước, người cán bộ cấp cơ sở trở thành “điểm chạm” đầu tiên và nhiều khi là duy nhất của người dân với bộ máy Nhà nước. Khi ấy, từng ánh mắt, lời nói, phản ứng, thái độ... đều trở thành “gương mặt” của chính quyền trong mắt Nhân dân.

Quy tắc ứng xử được coi là “kim chỉ nam” trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh. Do đó, ngay sau khi ổn định bộ máy, đi vào hoạt động, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thể chế hóa, xây dựng và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở phù hợp với đặc thù từng ngành, nghề, lĩnh vực. Các chính sách, thủ tục hành chính, quản lý tài sản công, ngân sách, định mức, tiêu chuẩn... đều niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử hoặc qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tại nhiều đơn vị, việc công khai tài chính, chi tiêu nội bộ đã đi vào nền nếp. Đặc biệt là cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường đã thực hiện nghiêm túc phương châm “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”, nhất là 3 không: Không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. Việc thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử này đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm.

Thực tế sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đều đặt hòm thư góp ý, thiết lập đường dây nóng tại trụ sở để tiếp nhận ý kiến phản ánh, tham gia, góp ý của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hiện thực hóa mục tiêu “rèn đạo đức công vụ”, hàng loạt văn bản đã được UBND tỉnh triển khai. Tập trung vào việc nắm bắt tình hình, các vấn đề Nhân dân quan tâm phản ánh về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tiêu cực, quan liêu, gây phiền hà khi thực thi công vụ để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ của CB,CC,VC.

UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu năm 2026, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) sẽ nằm trong nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao mức độ hài lòng về cung ứng dịch vụ hành chính công, tập trung vào tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thái độ, năng lực của công chức. Giảm tối đa tình trạng phiền hà, sách nhiễu và chi phí không chính thức; xây dựng đội ngũ CB,CC,VC liêm chính, vì dân theo lời dạy của Người.

Dương Liễu