Sắp xếp mạng lưới trường học tạo nền tảng cho giáo dục phát triển bền vững

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải xây dựng được hệ thống quản trị hiện đại, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển, tỉnh Phú Thọ đang đẩy nhanh sắp xếp trường học công lập nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026 - 2027.

Học sinh Trường Tiểu học Cổ Tiết, xã Vạn Xuân đọc sách tại thư viện.

Phú Thọ hiện có 1.865 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp. Kế hoạch số 277/KH-UBND của UBND tỉnh được ban hành nhằm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bố dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng thời, đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư; gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, thực hiện mục tiêu “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy”.

Theo Kế hoạch số 277/KH-UBND, nguyên tắc sắp xếp theo tinh thần tinh gọn đầu mối các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền học tập và khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh; không làm giảm quy mô lớp học; hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm học tập. Thực hiện việc sắp xếp theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông; bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Trường Mầm non Long Cốc, xã Long Cốc chú trọng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Tại xã Long Cốc, sau sáp nhập đơn vị hành chính, toàn xã có 8 cơ sở giáo dục với 1.853 học sinh. Tuy nhiên, mạng lưới trường lớp còn phân tán, nhiều đầu mối quản lý, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đồng bộ, gây khó khăn trong bố trí đội ngũ và đầu tư phát triển. Theo phương án, toàn bộ 8 trường sẽ được tổ chức lại còn 2 trường, giảm 75% đầu mối. Trong đó, 3 trường mầm non được hợp nhất thành Trường Mầm non Long Cốc; 5 trường phổ thông được sáp nhập thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Long Cốc với quy mô dự kiến 55 lớp, khoảng 1.388 học sinh, trong đó khoảng 450 học sinh học bán trú.

Việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức mà còn tạo điều kiện tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đối với địa bàn miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số như xã Long Cốc, mô hình tổ chức mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm học sinh được học tập trong điều kiện thuận lợi hơn.

Cô giáo Văn Thị Thu Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Cốc chia sẻ: Việc hợp nhất các trường mầm non trên địa bàn phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy và thực tiễn phát triển giáo dục hiện nay. Nhà trường đã chủ động rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức hoạt động ngay sau khi hợp nhất, bảo đảm mọi hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ diễn ra ổn định, không ảnh hưởng đến trẻ và phụ huynh. Chúng tôi xác định việc sắp xếp không chỉ thay đổi về tổ chức mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng quản trị nhà trường, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, phát huy năng lực đội ngũ giáo viên, từ đó mang lại môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.

Phú Thọ đặt mục tiêu, việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục, bảo đảm hoạt động ổn định trước khi bước vào năm học 2026 - 2027; hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập được thực hiện trên quan điểm xuyên suốt là nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, quá trình triển khai được tiến hành đồng bộ, thận trọng, bảo đảm ổn định hoạt động dạy học, giữ vững quyền lợi của học sinh, giáo viên và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, hệ thống trường học sẽ có quy mô hợp lý hơn, tạo điều kiện khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, điều phối đội ngũ giáo viên, khắc phục tình trạng mất cân đối về nhân lực giữa các đơn vị. Việc tinh gọn đầu mối quản lý cũng sẽ góp phần tập trung nhiều hơn nguồn lực cho hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Với quyết tâm và nỗ lực, ngành giáo dục Phú Thọ xác định sắp xếp trường học sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, xây dựng nền giáo dục tinh gọn, hiện đại và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Hạnh Thúy