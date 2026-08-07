Thị trường đồ dùng học tập rộn ràng trước thềm năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026 - 2027 sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động. Tại các nhà sách, hiệu sách và cửa hàng văn phòng phẩm, lượng khách đến mua sắm để chuẩn bị cho năm học mới tăng mạnh, chủ yếu là phụ huynh và học sinh.

Khảo sát tại Nhà sách Zozo và các hiệu sách Ngọc Hải, Hoàng Long, Xuân Hoa, Thu Thủy... trên địa bàn tỉnh cho thấy sức mua tăng rõ rệt so với những tháng trước. Các khu vực trưng bày sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết và dụng cụ học tập luôn đông khách. Nhiều phụ huynh mang theo danh mục sách và đồ dùng do nhà trường thông báo để lựa chọn đúng, đủ cho con.

Nhân viên Hiệu sách Hoàng Long sắp xếp sách giáo khoa gọn gàng, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn.

Theo các đơn vị kinh doanh, nguồn cung sách giáo khoa và đồ dùng học tập khá dồi dào. Hàng hoá được nhập từ sớm với nhiều mẫu mã, chủng loại và phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Ngoài sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 1 đến lớp 12, các sản phẩm như ba lô chống gù, hộp bút thông minh, bình nước, vở viết chất lượng cao, dụng cụ mỹ thuật... cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng háo hức cùng bố mẹ đi mua sắm để tự tay lựa chọn những món đồ yêu thích, chuẩn bị cho năm học mới.

Chị Lê Thị Yến, ở phường Việt Trì cho biết: “Trước mỗi năm học mới, tôi đều dành thời gian đưa con đi mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Việc để con được tự lựa chọn những vật dụng mình yêu thích cũng là cách tạo thêm hứng thú, động lực học tập. Năm nay, giá cả nhìn chung ổn định, hàng hóa phong phú nên việc mua sắm khá thuận lợi”.

Em Trần Quang Anh, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Em rất thích được cùng bố mẹ đi mua sách và đồ dùng học tập. Năm nay, em chọn một chiếc ba lô mới, hộp bút và nhiều quyển vở có hình đẹp. Em rất mong đến ngày tựu trường để gặp thầy cô và các bạn”.

Phụ huynh đưa con đến mua sách giáo khoa tại Hiệu sách Hoàng Long.

Theo anh Nguyễn Thủy Long, chủ Hiệu sách Hoàng Long (phường Vĩnh Phúc), sức mua thường tăng từ cuối tháng 7 và cao điểm trong khoảng hai tuần trước khai giảng. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, cửa hàng đã chủ động nhập đầy đủ sách giáo khoa theo từng khối lớp, đồng thời bổ sung nhiều mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập.

“Nguồn hàng năm nay ổn định, mẫu mã đa dạng, giá bán cơ bản không có nhiều biến động. Chúng tôi niêm yết giá công khai, đồng thời tư vấn để phụ huynh lựa chọn đúng chủng loại, tránh mua thừa hoặc lãng phí”, anh Long cho biết.

Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng, nhiều nhà sách và cửa hàng văn phòng phẩm còn triển khai các chương trình khuyến mãi như giảm giá, tặng quà, tích điểm hoặc ưu đãi khi mua theo bộ nhằm kích cầu tiêu dùng. Đây cũng là thời điểm mang lại doanh thu lớn nhất trong năm đối với các đơn vị kinh doanh sách và văn phòng phẩm.

Theo ghi nhận, xu hướng mua sắm của phụ huynh cũng có nhiều thay đổi. Ngoài yếu tố giá cả, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và tính an toàn của sản phẩm. Các mặt hàng có thương hiệu, thân thiện với môi trường được ưu tiên lựa chọn. Đối với sách giáo khoa, nhiều phụ huynh cũng chủ động đối chiếu danh mục của nhà trường để mua đúng bộ sách, tránh nhầm lẫn gây lãng phí.

Các gia đình lựa chọn đồ dùng học tập cho con em, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập sôi động trước năm học mới không chỉ phản ánh nhu cầu mua sắm tăng cao mà còn cho thấy sự quan tâm, đầu tư của các gia đình đối với việc học tập của con em. Với nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định và nhiều chương trình ưu đãi, phụ huynh có điều kiện chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con bước vào năm học mới với tâm thế tự tin, phấn khởi và quyết tâm đạt nhiều kết quả tốt trong học tập.

Dương Chung