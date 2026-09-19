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Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên vinh danh 257 cá nhân có thành tích xuất sắc

Ngày 19/9, xã Phùng Nguyên và Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên tổ chức lễ vinh danh, trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập năm 2026 và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp.

Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên vinh danh 257 cá nhân có thành tích xuất sắcHội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên vinh danh 2 cá nhân là Tiến sĩ.

Tại chương trình, 257 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập năm 2026 và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được khen thưởng.

Trong đó, có 2 cá nhân được vinh danh Tiến sĩ; 3 sinh viên tốt nghiệp đại học công lập chính quy loại xuất sắc; 47 học sinh đỗ đại học chính quy hệ công lập với điểm số từ 25 điểm trở lên; 92 học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp xã; 42 giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi; 43 học sinh tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập... Tổng kinh phí khen thưởng 214,7 triệu đồng.

Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên vinh danh 257 cá nhân có thành tích xuất sắcHội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh 3 sinh viên tốt nghiệp đại học công lập chính quy loại xuất sắc.

Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên vinh danh 257 cá nhân có thành tích xuất sắcHội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh các học sinh đỗ đại học chính quy với điểm số từ 25 điểm trở lên.

Những phần thưởng được trao tặng mang giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự ghi nhận đối với nỗ lực của các em học sinh, sinh viên, sự khích lệ đối với các thầy giáo, cô giáo. Đồng thời là lời nhắn nhủ, động viên các thầy, cô giáo, các em học sinh, sinh viên không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên, tiếp tục lan tỏa truyền thống hiếu học, trọng tài của quê hương Phùng Nguyên.

Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên vinh danh 257 cá nhân có thành tích xuất sắcHội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ các doanh nghiệp. Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khuyến học khuyến tài Vinh danh Quản lý Xuất sắc học sinh có hoàn cảnh khó khăn Sinh viên Lãnh đạo Doanh nghiệp Đại học Thành tích
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