Phú Thọ tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 4082/SGD&ĐT-HSSV-KHTC ngày 17/9/2026 về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Trường Mầm non Lâm Thao chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục phải xác định bảo đảm ATTP là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp liên quan sức khỏe, an toàn của học sinh; căn cứ mô hình tổ chức bếp ăn, căng tin, bán trú, nội trú hoặc hợp đồng cung cấp suất ăn để xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá 100% bếp ăn tập thể, căng tin, khu vực tổ chức ăn bán trú, nội trú và cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn cho các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Các trường phải tự kiểm tra, đánh giá toàn diện và lập biên bản hoặc phiếu rà soát, xác định rõ nội dung đạt, chưa đạt, thời hạn khắc phục và người chịu trách nhiệm. Nội dung kiểm tra tập trung vào nhân lực, hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nước, vệ sinh môi trường, quy trình chế biến, bảo quản và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Việc đánh giá, lựa chọn cơ sở cung cấp phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền và đúng quy trình; được thực hiện trên cơ sở hồ sơ và kết quả kiểm tra điều kiện thực tế. Bộ phận hoặc tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo quyết định hoặc văn bản phân công của người có thẩm quyền. Kết quả đánh giá phải lập thành biên bản, có ý kiến kết luận, chữ ký của các thành phần tham gia; hồ sơ đánh giá, lựa chọn được lưu trữ đầy đủ và công khai theo quy định.

Cơ sở giáo dục thực hiện công khai hằng ngày bằng các hình thức phù hợp với đơn vị (trên bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến...) các thông tin: Đơn vị cung cấp, thực đơn, hình ảnh nguyên liệu/suất ăn; hóa đơn nhập hàng; hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để cha mẹ học sinh theo dõi, giám sát và lưu được minh chứng về việc đã công khai.

Cơ sở giáo dục xây dựng cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát đột xuất nguồn thực phẩm, quá trình giao nhận, chế biến, chia suất ăn/thực phẩm, kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP tại khu vực chế biến, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng nhà trường; phối hợp kiểm tra nhanh (test nhanh) các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao khi đủ điều kiện.

Mỗi cơ sở giáo dục thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về chất lượng bữa ăn, công tác bảo đảm ATTP; phân công rõ người tiếp nhận, xử lý; trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận phản ánh, cơ sở giáo dục phải phân loại, xử lý ban đầu hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý và thông báo kết quả cho người phản ánh.

Hiền Mai