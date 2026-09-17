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Với hơn 2.700 học sinh tại 3 phân hiệu, Trường THCS Hạc Trì (phường Việt Trì) xác định xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không khói thuốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Trường THCS Hạc Trì lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các giờ học.
Để nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của các loại thuốc lá, nhà trường thường xuyên phối hợp với gia đình trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép linh hoạt trong các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp và hoạt động ngoại khóa. Thông qua các hình thức tuyên truyền dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, các em học sinh nhận thức rõ sự ảnh hưởng tiêu cực của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường học tập và cộng đồng. Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và chủ động tuyên truyền, vận động người thân không hút thuốc, xây dựng lối sống lành mạnh.
Hằng năm, Trường THCS Hạc Trì phối hợp với Công an phường Việt Trì, Công an tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá và những nguy cơ đối với học sinh. Nội dung tuyên truyền được triển khai thông qua nhiều hình thức, giúp các em nhận diện được tác hại của thuốc lá truyền thống cũng như thuốc lá điện tử, từ đó nâng cao cảnh giác trước những lời cám dỗ, lôi kéo hút thuốc lá.
Cô giáo Ngô Thị Bích Liên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc xây dựng trường học không khói thuốc không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Giáo viên chủ nhiệm cần kịp thời nắm bắt tâm tư, tình hình học sinh và thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm nội quy, không sử dụng hoặc mang các sản phẩm thuốc lá vào trường học. Phân hiệu Gia Cẩm đã triển khai mô hình “Trường học không khói thuốc” được 3 năm và đạt hiệu quả tích cực, qua đó góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, hành vi của học sinh, hình thành môi trường học tập văn minh, an toàn.
Với những kết quả tích cực trong việc xây dựng trường học không khói thuốc lá, Trường THCS Hạc Trì tiếp tục duy trì, nhân rộng các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 3 phân hiệu. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, an toàn, giúp học sinh hình thành thói quen sống lành mạnh, có trách nhiệm hơn với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Hoàng Hương
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