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Lũ trên sông Bôi vượt mức báo động 3, gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ, lúc 7 giờ ngày 16/9, mực nước trên sông Bôi tại Hưng Thi (xã An Bình) ở mức 13,83m, cao hơn báo động 3 là 0,83m. Theo lực lượng chức năng địa phương, trong buổi sáng cùng ngày, mực nước vẫn tiếp tục lên.

Lũ trên sông Bôi vượt mức báo động 3, gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sôngLũ trên sông Bôi lên cao đã gây ngập úng một số diện tích hoa màu vùng trũng thấp ven sông.

Dự báo, trong trưa và chiều 16/9, mực nước trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi tiếp tục lên, khả năng đạt đỉnh ở mức 16m, trên báo động 3 là 3m. Mức độ rủi ro do thiên tai được cảnh báo ở cấp 3.

Lũ trên sông Bôi vượt mức báo động 3, gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sôngLũ trên sông Bôi lên cao đã gây ngập lụt khu dân cư ven sông.

Mực nước sông Bôi lên cao đã gây ngập lụt một số khu vực trũng thấp ven sông. Lực lượng chức năng đã và đang hỗ trợ người dân ở các vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn.

Lũ trên sông Bôi vượt mức báo động 3, gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sôngLực lượng chức năng giúp người dân xã An Nghĩa di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đề phòng ngập sâu do mưa lũ lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, các địa phương ven sông và người dân cần đề phòng mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ từ 0,3 - 0,6m, có nơi trên 1m. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, taluy, sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất, đá kém ổn định trên địa bàn tỉnh.

Minh Châu


Minh Châu

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh sông Lực lượng chức năng Mực nước Ngập lụt Nguy cơ cao Đề phòng Cảnh báo Ngập sâu
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