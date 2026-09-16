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Không thông báo lưu trú: Phạt đến 12 triệu đồng

Nghị định 347/2026/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 282/2025/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Không thông báo lưu trú: Phạt đến 12 triệu đồng

Không thông báo lưu trú: Phạt đến 12 triệu đồng



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Xử phạt vi phạm hành chính trật tự an toàn xã hội Thông báo Quy định Hiệu lực An ninh Đăng ký Quản lý sửa đổi bổ sung Triệu
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