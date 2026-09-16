Không thông báo lưu trú: Phạt đến 12 triệu đồng

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Nghị định 347/2026/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 282/2025/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
baophutho.vn Ngày 18/9, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ...
baophutho.vn Sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt, trượt do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Người dân cần nắm rõ những việc nên làm, không nên làm, đồng...
baophutho.vn Từ những sáng kiến xuất phát ngay trên dây chuyền sản xuất đến các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phong trào thi đua...
baophutho.vn Lấy người lao động làm trung tâm, Công đoàn phường Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò đại diện,...
baophutho.vn Đèn đường hoạt động ổn định, cây xanh được chăm sóc, cống thoát nước thông suốt, rác thải thu gom đúng giờ là những yêu cầu thiết thực trong...
baophutho.vn Ngày 17/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ ban hành Công văn số 10433/SNN&MT-TTBVTV về việc triển khai các giải pháp khắc phục thiệt...
baophutho.vn Chiều 17/9, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn Lâm Sơn, xã Cự Đồng; qua đó chỉ đạo các biện pháp...