Không thông báo lưu trú: Phạt đến 12 triệu đồng

Trao 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân vụ sạt lở đất ở Đà Bắc

2026-09-18 13:52:00 baophutho.vn Ngày 18/9, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ...

Sạt lở đất - Những chú ý cần biết để đảm bảo an toàn

2026-09-18 12:12:00 baophutho.vn Sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt, trượt do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Người dân cần nắm rõ những việc nên làm, không nên làm, đồng...

Thi đua - nền tảng tạo sức bật cho sản xuất

2026-09-18 09:45:00 baophutho.vn Từ những sáng kiến xuất phát ngay trên dây chuyền sản xuất đến các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phong trào thi đua...

Công đoàn phường Vĩnh Phúc chăm lo đời sống người lao động

2026-09-18 07:24:00 baophutho.vn Lấy người lao động làm trung tâm, Công đoàn phường Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò đại diện,...

Giữ cho phố phường sạch, đẹp, an toàn

2026-09-18 06:19:00 baophutho.vn Đèn đường hoạt động ổn định, cây xanh được chăm sóc, cống thoát nước thông suốt, rác thải thu gom đúng giờ là những yêu cầu thiết thực trong...

Tập trung khắc phục thiệt hại cây trồng do ảnh hưởng mưa lớn, ngập úng

2026-09-17 19:14:00 baophutho.vn Ngày 17/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ ban hành Công văn số 10433/SNN&MT-TTBVTV về việc triển khai các giải pháp khắc phục thiệt...