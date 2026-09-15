Phổ biến, hỗ trợ pháp lý cho hơn 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Ngày 15/9, Sở Tư pháp Phú Thọ tổ chức hội nghị phổ biến, hỗ trợ pháp lý cho hơn 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đang hoạt động tại khu vực Vĩnh Phúc.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung phổ biến, cập nhật những chính sách thuế liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là các quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và quy định về hóa đơn, chứng từ.

Đây là những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh quan tâm trong bối cảnh chính sách thuế, hóa đơn, chứng từ thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh. Việc kịp thời nắm bắt các quy định mới giúp cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động thực hiện đúng nghĩa vụ, hạn chế sai sót và rủi ro pháp lý.

Cán bộ Thuế tỉnh Phú Thọ hướng dẫn quy định mới liên quan đến thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Bên cạnh phổ biến chính sách, hội nghị dành thời gian để các đại biểu trực tiếp trao đổi, nêu câu hỏi và phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế. Các báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn cụ thể, qua đó giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiểu rõ hơn quy định và cách xử lý những tình huống thường gặp trong quá trình hoạt động.

Thông qua hội nghị, Sở Tư pháp tiếp tục nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý từ doanh nghiệp, làm cơ sở xây dựng các chương trình tập huấn, tư vấn phù hợp với thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro và tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.

Kim Liên