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Thời tiết ngày 15/9: Mưa rào và dông trên cả nước, Hà Nội có mưa to đến rất to

Dự báo, ngày 15/9, mưa rào và dông xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 15/9: Mưa rào và dông trên cả nước, Hà Nội có mưa to đến rất to

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Trên biển, ngày và đêm 15/9, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm hôm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Huế và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to và dông; khu vực trung du và phía nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to; phía nam (nam Quảng Trị và thành phố Huế) có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, phía nam có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông mưa to đến rất to Gió giật mạnh Mưa dông Nhiệt độ cao nhất Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn lốc sét Thanh hóa khu vực vịnh Bắc Bộ Hà nội
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