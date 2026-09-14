Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Ngày 15/9/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Sau một năm thực hiện, công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vấn đề xử lý đảng viên vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông có lúc, có nơi vẫn còn chưa đúng quy định, cần khẩn trương chấn chỉnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực Quốc lộ 6, đoạn qua phường Hoà Bình.

Sau khi Chỉ thị số 04 được ban hành, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng chí Đoàn Tiếp Lập - Bí thư Đảng uỷ xã Lương Sơn cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 04 của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ xã Lương Sơn đã ban hành Kế hoạch số 20, trong đó, tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, liên tục, gắn với mục tiêu xây dựng con người Phú Thọ nói chung, con người Lương Sơn nói riêng phát triển toàn diện; xã hội văn minh”.

Điểm nhấn của việc thực hiện Chỉ thị số 04 là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng. Đưa việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Tuyệt đối không lợi dụng uy tín, vị trí công tác để tác động, can thiệp việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, nhất là vi phạm nồng độ cồn.

Cùng với Lương Sơn, các địa phương quyết liệt triển khai các nội dung Chỉ thị số 04. Các mô hình điểm: “Khu dân cư không rượu, bia trong lễ hội”; “Cơ quan, đơn vị văn hóa không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc”; “Gia đình hội viên không uống rượu, bia khi tham gia giao thông” được nhân rộng. Nhiều gia đình, dòng họ, tổ dân phố, thôn, bản, ký cam kết không sử dụng rượu, bia trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, hiếu, hỷ và lồng ghép trong nội dung hương ước, quy ước cộng đồng dân cư...

Công an tỉnh đã tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong cơ thể hoặc hơi thở có nồng độ cồn; bán rượu cho người dưới 18 tuổi; quảng cáo và sản xuất rượu không phép, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong kiểm tra, xử lý vi phạm; thông báo rộng rãi các vi phạm và biện pháp xử lý trên các phương tiện truyền thông.

Đến ngày 14/7/2026, Công an tỉnh đã xử lý gần 21.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 419 trường hợp là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (chiếm 2% tổng số vi phạm nồng độ cồn đã xử lý). Công an tỉnh đã gửi 419 văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm. Tuy nhiên, tính đến ngày 14/7/2026, mới có 180 cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng gửi văn bản thông báo kết quả xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn về Công an tỉnh, đạt 42,8%.

Công an xã Sông Lô tăng cường công tác tuyên truyền “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Trong số 180 cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng đã thông báo kết quả xử lý, có 173 cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng đã xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 5 cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm không đúng theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (4 trường hợp xử lý bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước chi bộ; 1 trường hợp hạ phân loại đảng viên năm 2025); 2 trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trao đổi không rõ hình thức xử lý kỷ luật.

Kết quả đó cho thấy, việc xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong cơ thể hoặc hơi thở có nồng độ cồn vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục.

Trước thực tế đó, ngày 20/8/2026, Tỉnh uỷ Phú Thọ đã có công văn số 2221- CV/TU về việc “xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TU.

Tăng cường tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và pháp luật về giao thông; xác định việc chấp hành pháp luật về nồng độ cồn là trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng thực hiện rà soát, làm rõ trách nhiệm, thực hiện việc xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia; kịp thời có thông báo gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Dương Liễu