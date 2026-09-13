Bao La xây dựng thế trận an ninh từ lòng dân

Xác định xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, xã Bao La chú trọng phát huy vai trò của Nhân dân, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Chủ động nắm địa bàn

Để giữ vững ổn định địa bàn, Công an xã Bao La xác định nắm tình hình là nhiệm vụ then chốt. Lực lượng thường xuyên bám cơ sở, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời theo dõi dư luận, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh.

Nhờ chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị trên từng lĩnh vực, tình hình trên địa bàn được giữ vững ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ hay hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện mâu thuẫn nội bộ Nhân dân giữa các dân tộc; chưa phát hiện hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để xâm phạm an ninh quốc gia hoặc hoạt động móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động.

Công an xã Bao La phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình.

Cùng với đó, công tác quản lý người nước ngoài được chú trọng trong bối cảnh du lịch địa phương ngày càng phát triển. 8 tháng năm 2026, Bao La đón 8.327 lượt khách nước ngoài, tăng hơn 1.100 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Qua nắm tình hình, chưa phát hiện vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia hoặc hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn.

Công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy được lực lượng Công an xã tập trung thực hiện. Các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy được chủ động rà soát, quản lý, nắm bắt di biến động.

Trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn phát hiện 8 vụ, 9 đối tượng liên quan đến ma túy, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn có chuyển biến tích cực, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác phòng ngừa, đấu tranh tại cơ sở.

Cùng với đấu tranh, Công an xã phối hợp với các nhà trường, ban, ngành, đoàn thể và khu dân cư tổ chức 16 đợt tuyên truyền pháp luật, thu hút 2.776 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào phòng, chống ma túy, an toàn giao thông đường bộ, pháp luật hình sự và kỹ năng nhận diện, phòng tránh tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, 5 hội nghị “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” đã thu hút 1.053 lượt người tham gia đóng góp ý kiến. Đây là kênh quan trọng để lực lượng Công an tiếp nhận thông tin từ cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng công tác và tinh thần phục vụ.

Từ tuyên truyền, vận động, người dân đã tự giác tham gia phòng ngừa tội phạm, trong đó giao nộp 6 khẩu súng tự chế cho lực lượng chức năng. Mỗi khẩu súng được thu hồi không chỉ góp phần loại bỏ nguy cơ mất ANTT mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Những mô hình gần dân

Hiện nay, Công an xã Bao La đang quản lý, duy trì 6 mô hình gồm: Camera an ninh; phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý người tái hòa nhập cộng đồng; tổ liên gia tự quản về phòng cháy, chữa cháy; quản lý thanh thiếu niên hư và “Cổng trường an toàn”.

Mô hình camera an ninh hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng Công an xã Bao La trong nắm tình hình, phòng ngừa và xác minh các vụ việc.

Cùng với các mô hình, xã bố trí 12 tổ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với 71 thành viên. Đây là lực lượng bám địa bàn, gần dân, hỗ trợ lực lượng Công an nắm tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để có biện pháp xử lý. Các thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia mô hình tự quản, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Là thành viên Tổ ANTT cơ sở thôn Mường Hịch, anh Nguyễn Văn Ba chia sẻ, để làm tốt nhiệm vụ, mỗi thành viên phải thường xuyên gần dân, sát địa bàn, nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thôn. Khi có vụ việc liên quan đến ANTT, lực lượng kịp thời trao đổi, báo cáo Công an xã để cùng giải quyết; đồng thời vận động bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Trung tá Vì Văn Đài - Trưởng Công an xã Bao La cho biết: “Hiệu quả của phong trào trước hết đến từ việc lực lượng Công an làm tốt vai trò nòng cốt, nhưng muốn giữ vững ANTT lâu dài phải dựa vào Nhân dân và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục chủ động nắm tình hình cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ ANTT, duy trì và nhân rộng những mô hình phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm”.

Từ những camera ở ngã ba, những tổ ANTT bám từng thôn dân cư, đến các hội nghị để người dân trực tiếp góp ý cho lực lượng Công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Bao La đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Khi người dân trở thành chủ thể của phong trào, mỗi thôn trở thành một địa bàn tự quản, thế trận an ninh Nhân dân sẽ ngày càng vững chắc, góp phần giữ bình yên để Bao La phát triển ổn định và bền vững.

Đinh Thắng