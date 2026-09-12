Công an xã Tam Đảo vì Nhân dân phục vụ

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ Nhân dân, Công an xã Tam Đảo đã tập trung đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, từng bước đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là trong tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích số.

Cán bộ Công an xã Tam Đảo đẩy mạnh cấp căn cước, định danh điện tử, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các tiện ích số.

Để nâng cao hiệu quả CCHC, Công an xã xây dựng kế hoạch năm và giai đoạn, đồng thời tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ Đề án 06, trọng tâm là cấp căn cước công dân, định danh điện tử, tích hợp an sinh xã hội và ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Công an xã xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ ngay từ khâu tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ được phân công cụ thể đến cán bộ phụ trách địa bàn; 36 thôn đều có cán bộ theo dõi, phối hợp triển khai. Trong giải quyết TTHC, Công an xã rà soát quy trình, khai thác dữ liệu dân cư để xác minh, đối chiếu thông tin, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ đã có. Thủ tục, thời hạn, lệ phí được công khai; mã QR hỗ trợ người dân tra cứu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Với địa bàn miền núi, hướng dẫn trực tiếp là giải pháp quan trọng, các tổ công tác đã đến từng thôn, từng hộ, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và người chưa thành thạo công nghệ sử dụng VNeID, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Trung tá Bùi Thanh Hải - Phó trưởng Công an xã cho biết: “CCHC, chuyển đổi số trước hết phải tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả công việc. Chúng tôi xác định ứng dụng công nghệ phải gắn với đổi mới phương thức làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và chất lượng phục vụ. Hiệu quả không chỉ thể hiện ở số lượng tài khoản được kích hoạt hay hồ sơ được tiếp nhận, mà quan trọng là người dân có sử dụng được, có giảm thời gian, công sức đi lại và thực sự được hưởng lợi từ các tiện ích số hay không. Để làm được điều đó, Công an xã nâng cao năng lực nghiệp vụ, kỹ năng số, văn hóa giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời duy trì các tổ công tác lưu động, trực tiếp hỗ trợ người dân. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi quy trình, mỗi hồ sơ được giải quyết thuận lợi hơn, để người dân cảm nhận rõ tinh thần Công an vì Nhân dân phục vụ từ những công việc cụ thể hằng ngày”.

Từ những giải pháp đó, công tác CCHC của Công an xã Tam Đảo chuyển biến rõ nét. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết 5.597 hồ sơ cấp căn cước công dân, thực hiện 3.433 trường hợp định danh điện tử và tiếp nhận, hướng dẫn 5.222 hồ sơ dịch vụ công. Riêng đợt cao điểm cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân từ 6 đến 14 tuổi, đã thực hiện 2.676 trường hợp định danh điện tử; hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, xếp thứ 10/148 xã, phường trong toàn tỉnh.

Cùng với giải quyết TTHC, Công an xã tập trung làm sạch dữ liệu, rà soát, cập nhật 5.051 trường hợp thiếu thông tin; tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho 11.929 trường hợp, đạt 46,79%; tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử cho 12.530 trường hợp, đạt 42,71%. Trong đăng ký, quản lý phương tiện, 501 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó 120 hồ sơ thu hồi, 143 hồ sơ sang tên, 50 hồ sơ cấp đổi, cấp lại và 95 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến và giải quyết đúng, trước hạn. CCHC còn được thể hiện qua việc hỗ trợ người dân trong những nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội. Thực hiện kế hoạch thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Công an xã đã rà soát 80 trường hợp, phối hợp thu nhận mẫu của 72 trường hợp. Với người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ trực tiếp hỗ trợ, bảo đảm quá trình thực hiện thuận tiện, an toàn, đúng quy định

Bên cạnh kết quả đạt được, Công an xã Tam Đảo gặp một số khó khăn do hạ tầng mạng, thiết bị chưa đồng bộ; khối lượng công việc lớn, trong khi địa bàn rộng, dân cư phân tán, khả năng tiếp cận công nghệ của người dân không đồng đều. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã thực hiện CCHC gắn với Đề án 06 và chuyển đổi số; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung làm sạch dữ liệu, duy trì các tổ công tác lưu động, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, tiện ích số; đồng thời đề xuất nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị. Từ đó, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, phục vụ người dân thuận lợi, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công an cơ sở trong tình hình mới.

Anh Thơ