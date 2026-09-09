Phát huy sức mạnh quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Chiều 9/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Sa Minh Nghĩa - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2.

Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo quy chế, hai bên thống nhất phối hợp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật và truyền thống cách mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hội viên cựu chiến binh và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và các hoạt động huấn luyện theo kế hoạch.

Đại tá Sa Minh Nghĩa - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị ký kết.

Quy chế cũng tập trung phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của cán bộ quân đội nghỉ hưu và hội viên cựu chiến binh trong giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp lý và vận động Nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, hai bên tăng cường phối hợp thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa; phối hợp giải quyết hồ sơ chính sách còn tồn đọng, cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chăm lo gia đình chính sách, người có công và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, hai đơn vị phối hợp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; xây dựng các mô hình dân vận khéo, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế – xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ cần ưu tiên; làm rõ trách nhiệm của cơ quan thường trực, cơ quan đầu mối, chế độ trao đổi thông tin và phương thức tổ chức thực hiện. Hai bên thống nhất lựa chọn một số mô hình điểm để triển khai ngay sau lễ ký kết; đưa quy chế đến Ban CHQS và Hội Cựu chiến binh cấp xã, bảo đảm đồng bộ nhưng linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn.

Đại tá Sa Minh Nghĩa - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng hai đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Sa Minh Nghĩa - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của hai đơn vị; đồng thời đề nghị xác định phối hợp là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, hướng mạnh về cơ sở và được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, phần việc rõ ràng.

Hai cơ quan cần tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin chính thống; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lê Minh