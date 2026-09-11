Đưa kiến thức phòng cháy, chữa cháy đến từng người dân Mường Thàng

Bắt đầu từ từng thôn, từng hộ gia đình, xã Mường Thàng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), từng bước hình thành mạng lưới PCCC dựa vào cộng đồng.

"Điểm chữa cháy công cộng" tại thôn An Phong góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy khi có tình huống xảy ra.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở

Là địa bàn miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, Mường Thàng tiềm ẩn những nguy cơ và khó khăn riêng trong công tác PCCC. Nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hoặc lưu giữ vật dụng, hàng hóa, nhiên liệu; chuồng trại, kho chứa vật liệu, nông sản của một số hộ nằm gần khu vực nhà ở, làm gia tăng nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Trong khi đó, tại một số khu vực, hệ thống giao thông còn nhỏ, hẹp, quanh co, dốc hoặc bị che khuất, khiến phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận hiện trường. Nguồn nước phục vụ chữa cháy ở một số nơi cũng chưa thuận lợi.Những yếu tố này đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, đồng thời xây dựng lực lượng và phương tiện chữa cháy ngay từ cơ sở, sẵn sàng xử lý sự cố trong “thời gian vàng”.

Công an xã Mường Thàng tuyên truyền các quy định về công tác PCCC đối với các hộ sử dụng nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh tại thôn An Phong.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, mặc dù trên địa bàn xã không có vụ cháy, nổ nào xảy ra; không ghi nhận vụ việc CNCH. Tuy nhiên, nguy cơ cháy luôn hiện hữu, nhất là trong điều kiện hanh khô, nắng nóng. Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, đám cháy có thể nhanh chóng lan sang các nhà liền kề, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, xã Mường Thàng đã chủ động phương tiện và lực lượng tại chỗ để xử lý các tình huống về cháy nổ ngay từ những phút đầu.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở xã Mường Thàng luyện tập xử lý tình huống giả định về cháy, nổ.

Từ khảo sát thực tế, Công an xã phối hợp với trưởng các thôn, Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và các lực lượng liên quan lựa chọn những khu vực có nhiều nhà ở liền kề, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đường giao thông nhỏ hẹp, xa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để xây dựng mô hình phù hợp.

Xã đã ra mắt 2 “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn An Phong và Phố Bằng. Các điểm được bố trí bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, xử lý sự cố ban đầu, hộp đựng phương tiện và biển tên để người dân dễ nhận biết, tiếp cận khi cần thiết.

Mạng lưới PCCC dựa vào cộng đồng từ việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC cho người dân ở Mường Thàng.

Ông Nguyễn Văn Nụ, hộ gia đình tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC thôn An Phong cho biết: Tham gia mô hình, gia đình tôi cảm thấy yên tâm hơn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Biến kiến thức thành kỹ năng

Cùng với xây dựng mô hình, Mường Thàng xác định tuyên truyền phải đi đôi với thực hành để mỗi người dân không chỉ “biết” về PCCC mà còn “biết làm” khi sự cố xảy ra.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, xã đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền lưu động, 8 buổi tuyên truyền miệng với gần 1.600 lượt người tham gia; 2 buổi tập huấn kỹ năng chữa cháy, CNCH cho gần một nghìn lượt người; đăng tải, phát 2 tin, bài trên hệ thống truyền thanh, phát 88 tờ rơi, pano, áp phích tuyên truyền về PCCC. 100% hộ đã ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Công tác quản lý cũng được thực hiện với 96 cơ sở thuộc diện UBND xã quản lý; 100% cơ sở đã được hướng dẫn khai báo, cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC.

Phương án "4 tại chỗ" là yếu tố quan trọng trong xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra trên địa bàn xã Mường Thàng.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra 16 hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh; 22 cơ sở thuộc phạm vi quản lý; đã tham mưu xử phạt 2 cơ sở. Toàn bộ 71/71 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được trang bị phương tiện chữa cháy và có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn.

Ngày 26/8/2026, hơn 500 học sinh, cán bộ và người dân được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, kỹ năng báo cháy, thoát nạn, cứu người và xử lý tình huống. Sau phần tuyên truyền, các cán bộ, học sinh và người dân tham gia trực tiếp thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định và thực hành kỹ năng CNCH.

Lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp hướng dẫn người dân xã Mường Thàng kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa chuyên dụng.

Em Trương Vĩnh Thúy, học sinh lớp 8A, Trường THCS Dũng Phong cho biết: “Những kiến thức được tuyên truyền rất bổ ích, giúp chúng em nâng cao hiểu biết, kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra”.

Còn với anh Đinh Văn Trường, hộ dân có nhà ở kết hợp kinh doanh tại khu phố Bằng chia sẻ: “Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình tôi đã kiểm tra lại toàn bộ đường dây điện, thường xuyên kiểm tra và nâng cao ý thức PCCC”.

Ông Bùi Văn Sỏng, thôn Yên Lập cũng nhận thức rõ cháy có thể xảy ra ở bất cứ đâu, kể cả khu vực nông thôn. Qua các buổi tuyên truyền, ông hiểu sâu hơn các quy định về PCCC cũng như kỹ năng xử lý khi tình huống xảy ra.

Các em học sinh trường THCS Dũng Phong xã Mường Thàng thực hành dập tắt đám cháy giả định.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an xã Mường Thàng, công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Vì vậy, Công an xã tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng cháy đến từng người dân, từng hộ gia đình, hướng tới mục tiêu không để cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, từng bước hình thành mạng lưới PCCC dựa trên cộng đồng.

Khi mỗi gia đình biết phòng ngừa và mỗi người dân biết cách ứng phó với sự cố cháy nổ, khi đó, phương châm “4 tại chỗ” sẽ trở thành khả năng tự bảo vệ của cả cộng đồng. Đó cũng là cách Mường Thàng đưa công tác PCCC đi vào chiều sâu bắt đầu từ mỗi thôn, mỗi gia đình và đến với từng người dân.

Mạnh Hùng