Luyện tập phương án cứu người, cứu xe bị lật, rơi xuống vực sâu

Ngày 10/9, Ban Chỉ đạo diễn tập cứu nạn, cứu hộ, sạt lở đất đá, tai nạn giao thông tỉnh tổ chức luyện tập vận hành cơ chế phương án xử lý tình huống cứu người, cứu xe do va chạm giao thông làm phương tiện lao xuống vực sâu, người bị mắc kẹt tại Khu du lịch Tam Đảo.

Thực hành phương án cứu người và phương tiện dưới vực sâu.

Huy động lực lượng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong chương trình luyện tập.

Tình huống giả định, trong điều kiện nhiều phương tiện rời Khu du lịch Tam Đảo để tránh bão, trên các sườn dốc xuất hiện sương mù, nền đường ẩm ướt do mưa lớn, khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế.

Tại Km19+300, quốc lộ 2B, một xe ô tô khách 29 chỗ chở 25 hành khách bất ngờ va chạm với xe 16 chỗ chở 5 hành khách đi ngược chiều. Sau va chạm, xe 16 chỗ mất lái lao xuống vực; xe 29 chỗ bị quay vòng, lăn xuống vực. Hai xe máy đi phía sau bị va chạm và rơi xuống vực.

Lực lượng kiểm lâm tham gia diễn tập.

Phương tiện chuyên dụng được lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng để giải cứu nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, y tế cùng chính quyền xã Tam Đảo nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm, xác định vị trí người bị nạn và triển khai các phương án cứu hộ. Các lực lượng phân công nhiệm vụ, triển khai các tổ trinh sát tiếp cận khu vực vực sâu, xác định chính xác vị trí phương tiện và người bị nạn.

Lực lượng cứu nạn sử dụng dây chuyên dụng, thiết bị bảo hộ và phương tiện chuyên dụng để tiếp cận, cố định phương tiện, đưa từng nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng y tế đồng thời tổ chức sơ cứu, phân loại nạn nhân, đưa đến cơ sở y tế.

Luyện tập tình huống giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt dưới vực sâu.

Thông qua luyện tập, vận hành cơ chế và quay phim phương án, Ban Chỉ đạo diễn tập cứu nạn, cứu hộ, sạt lở đất đá, tai nạn giao thông tỉnh đã kiểm tra khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ.

Qua đó, kịp thời đánh giá, bổ sung những nội dung còn thiếu, bảo đảm phương án có thể triển khai nhanh chóng, hiệu quả khi xảy ra sự cố, tai nạn, thiên tai trong thực tế.

Nhóm phóng viên thời sự