Phú Thọ khắc phục nhiều điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông

Giai đoạn 2023-2026, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã khắc phục 152 vị trí bất cập, bất hợp lý về tổ chức giao thông; 34 điểm tiềm ẩn và 3 “điểm đen” tai nạn giao thông.

Hệ thống tổ chức giao thông tại khu vực dốc Cun được hoàn thiện, góp phần xóa “điểm đen”, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Qua khảo sát hệ thống giao thông trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định 3 nhóm cần xử lý, gồm 241 vị trí bất cập, bất hợp lý về tổ chức giao thông; 51 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và 4 “điểm đen” tai nạn giao thông.

Đến nay, 152/241 vị trí bất cập về tổ chức giao thông đã được khắc phục. Đồng thời, cơ quan chức năng đã xử lý 34/51 điểm tiềm ẩn và 3/4 “điểm đen” tai nạn giao thông. Các vị trí chưa hoàn thành tiếp tục được theo dõi, xây dựng phương án khắc phục.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã sửa chữa 37,24km quốc lộ, 30,93km đường tỉnh; bổ sung, thay thế 7.742 biển báo đường bộ, gần 14.000m hộ lan tôn sóng, 10 vị trí đèn tín hiệu giao thông và gần 16.000m rãnh dọc thoát nước.

Việc xử lý các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn trên các tuyến đường.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện những vị trí mất an toàn mới phát sinh; ưu tiên nguồn lực bảo trì, sửa chữa và hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ.

Minh Vũ