Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động

Ngày 14/9, tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh) tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ năm 2026.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến các đoàn viên, người lao động các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Tại chương trình, các đoàn viên, sinh viên và người lao động đã được truyền đạt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng; những kiến thức về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Không chỉ truyền đạt kiến thức theo hình thức thuyết trình, các báo cáo viên còn lồng ghép nhiều tình huống thực tế để giúp đoàn viên, sinh viên và người lao động dễ tiếp cận và biết cách xử lý trong các tình huống phát sinh trong cuộc sống.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền pháp luật, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do đoàn viên, sinh viên biểu diễn, tạo không khí vui tươi, gắn kết, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị.

Thông qua hoạt động này, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh và lành mạnh, hình thành nếp sống, ý thức trách nhiệm và văn hóa chấp hành pháp luật trong đoàn viên, sinh viên.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Lê Minh