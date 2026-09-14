Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương nhặt được của rơi trả lại người mất

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Bác sĩ Trần Liên Việt - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương cho biết: Ngày 13/9, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại tầng 2, nhà F, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, chị Hoàng Thị Sen - nhân viên hộ lý đã nhặt được một chiếc ví da màu nâu.
Anh Vương (bên phải) nhận lại tài sản đánh rơi nhờ sự trung thực, trách nhiệm của cán bộ y tế và nhân viên an ninh Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.
Kiểm tra sơ bộ, bên trong ví có giấy tờ tùy thân cùng số tiền hơn 5 triệu đồng. Thay vì giữ lại hoặc chờ người đánh mất quay lại tìm kiếm, chị Sen đã liên hệ với Đội An ninh của bệnh viện để phối hợp xác minh, tìm chủ nhân của tài sản.
Từ hệ thống camera an ninh, Đội An ninh đã nhanh chóng xác định được người đánh rơi tài sản là anh Vương - người đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương thăm khám. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, Đội đã bàn giao lại tài sản cho anh Vương.
Việc làm của nhân viên y tế Hoàng Thị Sen cùng sự phối hợp kịp thời, trách nhiệm của Đội An ninh Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương là hành động ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện thân thiện - chuyên nghiệp - chu đáo.
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