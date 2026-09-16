Khơi dậy tinh thần xung kích vì cộng đồng

Đóng góp vào sự đổi thay của một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Yên Lập, sức trẻ đang trở thành nguồn lực quan trọng. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” cùng sự nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã xung kích đảm nhận nhiều phần việc thiết thực, góp sức vì cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn Thanh niên xã Yên Lập trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên xã Yên Lập đã tổ chức các đợt ra quân thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, thu hút gần 600 ĐVTN tình nguyện tham gia các hoạt động như: Vệ sinh môi trường, trồng mới hơn 5.000 cây xanh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ gia đình chính sách... Không chỉ ghi dấu ấn tại thôn, xóm, màu áo xanh còn tham gia tích cực vào các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh, nhà hảo tâm trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng tặng các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" vệ sinh môi trường.

Tinh thần tình nguyện cống hiến còn được thể hiện rõ qua phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Các chi đoàn đã giới thiệu ĐVTN tham gia các lớp tập huấn dân quân tự vệ, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Bảo Ngọc - Phó Bí thư phụ trách Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã cho biết: “Đoàn Thanh niên xã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, đa dạng hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tiếp tục được quan tâm, chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, ứng dụng công nghệ số để tăng sức hấp dẫn, lan tỏa. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng, xây dựng lớp thanh niên có khát vọng cống hiến, có bản lĩnh vững vàng”.

Màu áo xanh đã trở thành biểu tượng của niềm tin, của sự sẻ chia và lòng yêu quê hương sâu sắc. Đi qua mỗi phong trào, những thanh niên tình nguyện lại tiếp tục khơi dậy ngọn lửa cống hiến, thắp sáng thêm những hy vọng cho một Yên Lập ngày càng đổi mới và phát triển.

Thu Hà