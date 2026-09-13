Đức Nhàn vững tin bước vào năm học mới

Những ngày đầu năm học 2026 - 2027, các trường học trên địa bàn xã vùng cao Đức Nhàn đã ổn định nền nếp dạy và học, duy trì sĩ số và tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần vượt khó, tâm huyết bám trường, bám lớp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nơi đây đang vững vững vàng bước sang một trang mới.

Xã Đức Nhàn phối hợp với các ban, ngành của tỉnh tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn lại năm học 2025 - 2026, giáo dục Đức Nhàn ghi nhận những chuyển biến tích cực. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn được rà soát, sắp xếp ổn định, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì. Xã giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ đạt 99,8%.

Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được giữ vững, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và tốt nghiệp đạt mức cao. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được củng cố về chất lượng, chuẩn hóa về trình độ; các chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ...

Đồng chí Hoàng Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn cho biết: "Năm học 2026 - 2027, xã có 3 trường công lập gồm Trường Mầm non Đức Nhàn, Trường PTDTBT Tiểu học Đức Nhàn và Trường PTDTBT THCS Đức Nhàn, với tổng số 77 lớp/nhóm lớp và gần 1.400 học sinh. Sau sắp xếp, hệ thống giáo dục của xã gồm 3 cơ sở giáo dục, 3 điểm chính và 6 phân hiệu. Các nhà trường đã tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và duy trì hoạt động ổn định. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học; cơ sở vật chất thiết yếu tại các điểm trường cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức Lễ khai giảng và duy trì hoạt động giáo dục.

Cùng với đó, các nhà trường chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường, phòng cháy, chữa cháy, y tế học đường và an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường có tổ chức bán trú.

Tiết học của cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đức Nhàn trong năm học mới 2026 - 2027.

Trong hệ thống giáo dục của Đức Nhàn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đức Nhàn được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 trường THCS, gồm 1 điểm trường chính, 2 điểm trường và 1 phân hiệu cách điểm trường chính 20km. Dẫu hành trình gieo chữ nơi non cao còn nhiều khó khăn, song tập thể nhà trường vẫn luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và chất lương.

Năm học 2026-2027, trường có 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 433 học sinh, chia thành 19 lớp, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 90%.

Cô giáo Chu Thị Yến - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bám sát chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt công tác bán trú và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với duy trì nền nếp, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, quyết tâm xây dựng trường ngày càng phát triển, để học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Bên cạnh những thuận lợi, giáo dục Đức Nhàn vẫn còn không ít khó khăn. Sau sáp nhập, quy mô các trường lớn, địa bàn rộng, nhiều điểm trường cách xa nhau khiến công tác quản lý và tổ chức các hoạt động gặp nhiều trở ngại. Cơ cấu đội ngũ giáo viên, nhân viên chưa đồng đều, một số môn học còn thiếu giáo viên. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại một số điểm trường còn chưa đồng bộ. Điều kiện giao thông, đi lại của giáo viên và học sinh tại một số khu vực còn khó khăn, nhất là mùa mưa. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học tại các điểm trường vùng cao.

Để vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học 2026 - 2027, theo đồng chí Hoàng Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong quản lý, điều hành.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học hợp lý, gắn liền với việc duy trì sĩ số; thực hiện tốt công tác hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng số.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, vững tin đưa giáo dục xã vùng cao Đức Nhàn vươn lên, gặt hái thêm nhiều kết quả trong năm học 2026 - 2027.

Hương Lan