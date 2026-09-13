Khi “Bình dân học vụ số” lan tỏa trong trường học

Từ trang bị kỹ năng số thiết yếu đến ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và dạy học, phong trào “Bình dân học vụ số” đang tạo chuyển biến tích cực tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực số cho cán bộ, giáo viên, học sinh, từng bước hình thành môi trường giáo dục số.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì thực hành trên máy tính, chủ động nâng cao năng lực số.

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Giang, xã Vĩnh Tường, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nhà trường khuyến khích giáo viên tham gia các khóa học trực tuyến, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng và xây dựng học liệu số. Đến nay, 100% giáo viên của trường sử dụng các nền tảng số trong quản lý lớp học, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ học sinh học tập. Nhiều tiết học được thiết kế bằng học liệu điện tử, tăng tính tương tác, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu và tự học. Thầy giáo Lê Huy Lộc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, phong trào đã tạo động lực cho giáo viên chủ động học tập, cập nhật kiến thức công nghệ mới. Từ những kỹ năng ban đầu, nhiều giáo viên mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và AI vào giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả giờ học.

Tại Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương, phường Nông Trang, công nghệ số cũng được giáo viên khai thác trong nhiều hoạt động dạy học. Thông qua học liệu số và các công cụ công nghệ, học sinh có thêm cơ hội tương tác, tìm kiếm thông tin, trình bày ý tưởng và phương pháp học tập. Theo thầy giáo Nguyễn Ngọc Hậu, giáo viên nhà trường, công nghệ số và AI giúp giáo viên có thêm công cụ thiết kế bài giảng sinh động, đồng thời tạo môi trường để học sinh chủ động học tập. Công nghệ thực sự phát huy hiệu quả khi được sử dụng phù hợp với mục tiêu bài học và có sự định hướng của giáo viên.

Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã tổ chức 12 lớp tập huấn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khai thác cơ sở dữ liệu ngành cho cán bộ quản lý, giáo viên. Cùng với tập huấn trực tiếp, việc học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và các nền tảng học trực tuyến mở được triển khai rộng rãi. Qua đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên có điều kiện cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ. Tại các nhà trường, phổ cập kỹ năng số được triển khai phù hợp từng cấp học. Đến nay, 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và trang bị những kỹ năng số thiết yếu theo khung năng lực số của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hướng dẫn kỹ năng học tập, tương tác an toàn trên môi trường số. Các nội dung về công dân số, an toàn thông tin, sử dụng AI trong học tập từng bước được đưa vào hoạt động giáo dục. Ngành cũng đã triển khai giáo dục kỹ năng số, công dân số cho học sinh tiểu học; tổ chức tập huấn, giới thiệu tài liệu ứng dụng AI trong giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12. Những hoạt động này góp phần đưa kỹ năng số trở thành năng lực thiết yếu của người học, đồng thời giúp giáo viên tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ công nghệ mới.

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm bảo đảm sự đồng đều về kỹ năng số giữa các địa bàn, nhất là những nơi còn khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; từng bước đưa hồ sơ chuyên môn, giáo án, sổ sách lên môi trường số; nhân rộng mô hình lớp học số, trường học thông minh; phát triển kho học liệu dùng chung và tăng cường ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy...

Từ việc ứng dụng kỹ năng số cơ bản đến những công nghệ mới trong quản lý, giảng dạy cho thấy, phong trào “Bình dân học vụ số” thực sự phát huy hiệu quả, trở thành động lực lan tỏa trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, đồng thời chuẩn bị cho đội ngũ nhà giáo và thế hệ học sinh những năng lực cần thiết trên hành trình chuyển đổi số.

Hạnh Thúy