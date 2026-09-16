Tập trung biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2025” bảo đảm chất lượng

Ngày 16/9, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ do đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Biên tập các công trình “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025”, “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005-2025” và “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2025” làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy phường Hòa Bình và các chuyên gia về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2025”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu chủ trì buổi làm việc.

Làm việc với đoàn công tác, về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2025” được thực hiện theo Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 3/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025, lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005-2025 và lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2025.

Đây là 3 công trình lịch sử Đảng bộ của các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước khi hợp nhất, nhằm kế thừa, tiếp nối những trang sử của Đảng bộ các địa phương; tổng kết những vấn đề lịch sử, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời, nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, các cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác và các chuyên gia trao đổi về những nội dung liên quan đến quá trình nghiên cứu, sưu tầm, khai thác tư liệu phục vụ biên soạn công trình. Trong đó, việc thu thập, kiểm chứng, hệ thống hóa các nguồn tư liệu có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm rõ những sự kiện, dấu mốc và kết quả nổi bật trong chặng đường 15 năm (2010-2025) xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.

Các thành viên đoàn công tác và chuyên gia phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, nội dung công trình phải phản ánh đầy đủ, toàn diện, có hệ thống các sự kiện lịch sử trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Việc phân kỳ lịch sử phải hợp lý, thống nhất, phù hợp với phân kỳ chung của lịch sử cách mạng Việt Nam và tình hình thực tiễn của địa phương trước khi sáp nhập.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh nhấn mạnh, nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2025” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ để triển khai thực hiện.

Với vai trò Trưởng Ban Biên tập, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Biên tập, Ban Biên soạn và Tổ sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp, khai thác, xác minh tư liệu, bảo đảm công trình được thực hiện đúng tiến độ và có chất lượng.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy phường Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các chuyên gia trong quá trình sưu tầm, cung cấp tư liệu, nhất là những tài liệu liên quan đến các sự kiện, nhân vật, dấu mốc lịch sử của tỉnh trong giai đoạn 2010-2025. Việc lựa chọn, đánh giá và sử dụng tư liệu cần được thực hiện thận trọng, khoa học, bảo đảm tính chính xác, khách quan, góp phần xây dựng công trình lịch sử có giá trị lâu dài.

Theo Kế hoạch số 72-KH/TU, việc nghiên cứu, biên soạn và phát hành 3 cuốn lịch sử Đảng bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Khi hoàn thành, đây là những tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mạnh Hùng