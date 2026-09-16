Học tập Bác trong thời kỳ chuyển đổi số: Từ nhận thức đến hành động

Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức con người tiếp cận tri thức, tổ chức công việc và giải quyết nhiệm vụ. Trong không gian ấy, học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực. Không chỉ học điều Bác dạy, quan trọng hơn là học cách Bác tư duy, làm việc, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm.

Khi việc “học Bác” được đặt trước yêu cầu mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc học. Người căn dặn: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”. Với Người, học phải đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; học để nâng cao năng lực, tu dưỡng đạo đức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”.

Trong Quân đội hiện nay, yêu cầu đó đặt trong điều kiện khoa học, công nghệ phát triển nhanh, không gian mạng tác động trực tiếp đến nhận thức, hành vi của mỗi quân nhân.

Người quân nhân không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm mà phải có phương pháp làm việc khoa học, tinh thần tự học, khả năng vận dụng công nghệ vào thực tiễn.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng của đất nước. Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW ngày 29/01/2025 của Quân ủy Trung ương xác định đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội. Đây không chỉ là câu chuyện về thiết bị, phần mềm, mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy, phương pháp tổ chức, quản lý và hành động.

Đặc biệt, Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đặt yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, gắn học tập, thực hành với nhiệm vụ chính trị và kết quả cụ thể. Đây là điểm gặp nhau giữa học Bác và chuyển đổi số: đổi mới tư duy, phương pháp, cách hành động.

Không gian số - phép thử đối với bản lĩnh người quân nhân

Không gian số mở ra cơ hội tiếp cận tri thức nhanh hơn, tạo thêm phương thức nâng cao chất lượng học tập, huấn luyện, công tác. Đối với Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp, chuyển đổi số là công cụ hỗ trợ chuẩn bị bài giảng, giúp học viên chủ động nghiên cứu, theo dõi tiến độ học tập, rèn luyện và nâng cao hiệu quả công việc.

Nhưng chuyển đổi số cũng là “phép thử” đối với bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm. Cần phê phán tư tưởng ngại đổi mới, bằng lòng với cách làm cũ; sử dụng công nghệ theo phong trào, chạy theo hình thức hoặc đồng nhất có thiết bị, phần mềm với chuyển đổi số. Nếu lệ thuộc vào công cụ, sao chép máy móc, thiếu kiểm chứng, công nghệ có thể làm suy giảm năng lực tự học, tư duy độc lập và tinh thần chịu trách nhiệm.

Trên không gian mạng, tiếp nhận, chia sẻ thông tin thiếu thận trọng, phát ngôn tùy tiện, lơ là bảo mật là những biểu hiện phải kiên quyết đấu tranh. Điều đó trái với tinh thần học Bác: trung thực, khoa học, thận trọng; nói đi đôi với làm và chịu trách nhiệm.

Đưa việc “học Bác” vào từng nhiệm vụ

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, huấn luyện nhiều đối tượng, từ đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy, thành viên kíp xe tăng thiết giáp đến huấn luyện chiến sĩ mới.

Đặc thù đó đòi hỏi giáo dục, đào tạo thiết thực, sát đối tượng; học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành động lực nâng cao chất lượng và xây dựng con người.

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục ở cơ sở.

Chuyển đổi số trong nhà trường không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ, mà phải trở thành phương thức đổi mới giáo dục, đào tạo và quản lý. Cán bộ, giáo viên chủ động cập nhật kiến thức, ứng dụng công nghệ trong bài giảng, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến phương pháp huấn luyện. Người học tăng cường tự học, tự nghiên cứu, kết hợp kiến thức với thực hành, từng bước làm chủ vũ khí, trang bị và kỹ năng nghề nghiệp.

Cần nhìn thẳng: đổi mới không thể chỉ đo bằng số lượng phần mềm, học liệu hay sản phẩm trực quan. Quan trọng là cán bộ có thực sự đổi mới phương pháp, người học có thực sự chủ động, chất lượng huấn luyện có thực sự nâng lên hay không. Nếu công nghệ chỉ làm thay đổi hình thức mà chưa làm thay đổi cách nghĩ, cách làm thì mới chỉ là “số hóa” bề mặt.

Để từ “học” chuyển thành “thực hành”

Gắn việc học Bác với nhiệm vụ và thực tiễn của nhà trường, mỗi quân nhân cần soi chiếu vào chức trách, xác định rõ điều cần học, hạn chế cần khắc phục, cách làm cần đổi mới; coi trọng tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, trì trệ, ngại thay đổi.

Cụ thể hóa việc học Bác thành những việc làm thiết thực hằng ngày. Học phải đi đôi với làm, chuyển hóa thành phương pháp công tác khoa học, tác phong chính quy, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đưa chuẩn mực học Bác vào từng hành vi, nhất là trên không gian số. Trung thực, trách nhiệm khi tiếp nhận, sử dụng, chia sẻ thông tin; chấp hành nghiêm bảo mật. Làm chủ công nghệ phải gắn với làm chủ bản thân, giữ nghiêm kỷ luật; kiên quyết đấu tranh với thông tin sai lệch, chia sẻ thiếu kiểm chứng.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, nhà giáo. Đi trước trong tự học, đổi mới phương pháp, làm chủ công nghệ; nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi giờ lên lớp cũng là một lần người thầy tự đổi mới, tự hoàn thiện.

Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự tiến bộ của con người làm thước đo. Việc học Bác phải tạo chuyển biến về nhận thức, phương pháp, tác phong, kỷ luật và chất lượng nhiệm vụ. Với Nhà trường, đó là chất lượng giáo dục, đào tạo, huấn luyện, năng lực của người học sau đào tạo và sự vững mạnh, an toàn của đơn vị.

Học Bác để hành động trong thời kỳ mới

Đối với nhà trường, học Bác trong thời kỳ chuyển đổi số là đưa những giá trị ấy vào từng nhiệm vụ; lấy công nghệ làm công cụ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, huấn luyện, quản lý, rèn luyện; lấy sự tiến bộ của người học và chất lượng thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Phải thường xuyên tự soi, tự sửa; kiên quyết đấu tranh với tư tưởng ngại đổi mới, bệnh hình thức, sự lệ thuộc công nghệ và thiếu trách nhiệm trên không gian số.

Đó là cách biến nhận thức thành hành động: làm chủ công nghệ nhưng không lệ thuộc; đổi mới phương pháp nhưng không xa rời giá trị nền tảng; học để làm việc, làm người, làm cán bộ, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Minh - Hoàng Cường

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp