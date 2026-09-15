Lời Bác vang vọng từ Đất Tổ

72 năm trước, ngày 19/9/1954, tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Hơn bảy thập niên đã trôi qua, lời Người vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ chung sức xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là một trong những không gian văn hóa đặc biệt hội tụ đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần dân tộc.

Lời Người trước giờ về tiếp quản Thủ đô

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong tại Đền Giếng (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng). Việc Người chọn Đền Hùng - nơi thờ các Vua Hùng, biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc để gặp gỡ, căn dặn bộ đội trước khi tiến về Thủ đô mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Tại đây, Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời căn dặn giản dị, ngắn gọn nhưng đã khái quát quy luật trường tồn của dân tộc Việt Nam: Dựng nước luôn đi đôi với giữ nước; độc lập, tự do hôm nay được đánh đổi bằng công sức, máu xương của biết bao thế hệ và phải được các thế hệ tiếp nối gìn giữ, vun đắp.

Từ các Vua Hùng đặt nền móng dựng nước, qua hàng nghìn năm cha ông kiên cường bảo vệ non sông đến thời đại Hồ Chí Minh đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước là một mạch nguồn liên tục của lịch sử dân tộc.

Bởi vậy, lời Bác nói với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong năm ấy không chỉ là lời căn dặn trước giờ về tiếp quản Thủ đô, mà đã trở thành thông điệp gửi tới các thế hệ người Việt Nam về trách nhiệm đối với non sông, đất nước.

Đền Hùng không chỉ là nơi thờ tự các Vua Hùng - những người được tôn vinh là Quốc Tổ của dân tộc mà còn là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc.

8 năm sau, ngày 19/8/1962, Người trở lại Đền Hùng. Trong bối cảnh miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bác căn dặn cán bộ, Nhân dân địa phương chăm lo bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn các công trình di tích và phát huy giá trị lịch sử của Đền Hùng trong giáo dục truyền thống.

Những lời căn dặn của Người thể hiện tầm nhìn sâu sắc. Di sản của cha ông không chỉ để tưởng nhớ, tri ân mà phải được gìn giữ, trao truyền và phát huy, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đền Hùng vì thế không chỉ là nơi con Lạc, cháu Hồng hướng về nguồn cội mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Ts Vũ Mạnh Hà- Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh: “Nếu Đền Hùng là biểu tượng của cội nguồn dân tộc thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân tiêu biểu của thời đại độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự gặp gỡ giữa hai biểu tượng ấy không chỉ xuất phát từ hai lần Người về thăm Đền Hùng mà còn phản ánh sự kế thừa liên tục của tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Thông qua tư tưởng và hoạt động thực tiễn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm phong phú thêm giá trị của Đền Hùng, đưa không gian văn hóa này từ ý nghĩa tưởng niệm cội nguồn, trở thành điểm tựa tinh thần của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới”.

Làm theo lời Bác, dựng xây quê hương Đất Tổ

72 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, lời căn dặn của Người đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ trong hành trình xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương.

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, diện mạo quê hương Đất Tổ đã không ngừng đổi thay. Kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ; không gian đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch từng bước phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng.

Đặc biệt, những giá trị văn hóa cội nguồn được Phú Thọ gìn giữ và phát huy, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển. Đền Hùng ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nơi hội tụ đồng bào cả nước trong ngày Giỗ Tổ, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với bảo tồn di sản, Phú Thọ từng bước khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử để phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Đất Tổ, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với Nhân dân và bạn bè trong nước, quốc tế.

Gìn giữ Đền Hùng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ chính là giữ gìn một phần căn cốt tinh thần của dân tộc.

Những đổi thay trên quê hương Đất Tổ hôm nay chính là sự tiếp nối tinh thần “dựng nước - giữ nước” mà Bác Hồ đã gửi gắm 72 năm trước. “Giữ nước” trong thời bình không chỉ là bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mà còn là giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết, bảo vệ thành quả cách mạng; đồng thời nỗ lực lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Với mỗi cán bộ, đảng viên, đó là trách nhiệm nêu gương, tận tụy phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Với mỗi người dân, đó là tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, chung sức xây dựng cộng đồng, quê hương. Với thế hệ trẻ, đó là ý thức học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng, làm chủ tri thức và khoa học - công nghệ, sẵn sàng đảm nhận những phần việc khó, góp sức đưa quê hương, đất nước tiến lên.

Kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng không chỉ là dịp ôn lại một sự kiện lịch sử đặc biệt mà quan trọng hơn là để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân soi lại trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Đối với Phú Thọ, trách nhiệm ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Gìn giữ Đền Hùng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ, chính là giữ gìn một phần căn cốt tinh thần của dân tộc. Phát triển Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh cũng chính là hành động thiết thực để thực hiện lời Bác năm xưa.

Lê Minh