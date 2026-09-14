Xuân Lãng củng cố hạt nhân chính trị từ cơ sở

Tổ chức cơ sở Đảng là nơi trực tiếp lãnh đạo, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, củng cố vai trò “hạt nhân chính trị” từ mỗi chi bộ không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là “chìa khóa” quyết định sự thành bại trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Công tác phát triển Đảng được Chi bộ thôn Thượng Đức, Đảng bộ xã Xuân Lãng triển khai hiệu quả, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Muốn hạt nhân chính trị thực sự vững mạnh, trước hết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại Xuân Lãng, bài toán này đã được Đảng ủy xã đưa ra lời giải ngay từ những ngày đầu chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, từ việc xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã dự sinh hoạt các chi, đảng bộ trực thuộc đến tổ chức đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai.

Đồng chí Phan Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Lãng cho biết: “Việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ, đảng bộ và dự sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã được triển khai nghiêm túc, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các tổ chức đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đa số các đồng chí được phân công đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sắp xếp thời gian xuống cơ sở nắm tình hình, trao đổi, định hướng, thống nhất nhiệm vụ và tham dự sinh hoạt đầy đủ theo kế hoạch; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc”.

Trong quá trình dự sinh hoạt, các đồng chí đã kịp thời thông tin, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã; đồng thời hướng dẫn, định hướng các chi bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Thông qua việc phân công phụ trách, tham dự sinh hoạt, nhiều đồng chí đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở..., kịp thời phản ánh, đề xuất với Đảng ủy xã chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Nhiều ý kiến phát biểu tại các buổi sinh hoạt có tính định hướng, gợi mở giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận, tăng tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Xác định mỗi hạt nhân chính trị chỉ có sức lan tỏa khi mỗi đảng viên thể hiện được vai trò tiên phong, nêu gương. Vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy xã Xuân Lãng chỉ đạo các chi bộ phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, từ các phong trào thi đua đến các hoạt động tại đơn vị, thôn, xóm. Trước hết là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ. Ngay sau khi sắp xếp lại khu dân cư, Đảng ủy xã đã lựa chọn những hạt nhân ở cơ sở có trình độ, uy tín vào các chức danh, đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu đề ra và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng và năng lực dân vận cho đội ngũ này.

Cùng với củng cố đội ngũ cán bộ, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã, các cơ sở Đảng trực thuộc đã tập trung tạo nguồn đảng viên trẻ, đảng viên là lực lượng lao động trực tiếp, quần chúng ưu tú ở địa bàn dân cư. Các quần chúng được lựa chọn kết nạp đều là những cá nhân tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh bắt đầu từ từng chi bộ. Khi mỗi chi bộ thực sự là một tập thể đoàn kết, mỗi đảng viên là một hạt nhân tiên phong thì chi bộ cơ sở sẽ phát huy tối đa sức mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Thu Hà