Phát triển đảng viên: Đột phá để nâng cao năng lực lãnh đạo

Xác định phát triển đảng viên không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung lực lượng nối tiếp cho Đảng, mà còn là yếu tố then chốt quyết định sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của toàn hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Kỳ 1: Ươm “mầm xanh” cho Đảng

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên mà còn thể hiện việc Đảng luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Những năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã tạo cơ hội cho nhiều học sinh, sinh viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là giải pháp bổ sung nguồn lực, sức mạnh cho Đảng mà còn tạo nền tảng về chính trị để học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Hành trình gieo hạt giống đỏ

Năm 2023, lần đầu tiên sau 26 năm thành lập, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 2 học sinh kết nạp Đảng trong trường học. Từ 2 học sinh, sau 3 năm, con số đó đã tăng lên 30 học sinh.

Như lời chia sẻ của thầy giáo Phan Dương Cẩn - Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường: “Đó là một hành trình dài từ nghị quyết của chi bộ đến các giải pháp thực hiện và sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể, giáo viên, phụ huynh và sự thay đổi trong nhận thức, lý tưởng của học sinh qua từng năm học. Với chi bộ, công tác phát triển Đảng luôn được đặt lên hàng đầu, mỗi đảng viên mới được kết nạp thể hiện sự lớn mạnh của chi bộ. Với những đảng viên là học sinh, sẽ là lớp kế cận được trẻ hóa với nguồn sinh lực mới, lý tưởng mới”.

Chi bộ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới.

Hành trình thầy Phan Dương Cẩn nhắc đến được minh chứng bằng số lượng đảng viên kết nạp tăng dần qua từng năm học. Những bước nhảy vọt về số lượng đảng viên học sinh là minh chứng cho sự đổi mới, mạnh dạn trong công tác phát triển đảng tại chi bộ. Những học sinh được kết nạp không chỉ giỏi về văn hóa, mà còn có những hiểu biết về xã hội, về chính trị.

Để làm được điều đó, nhà trường đã tạo môi trường rèn luyện, giúp học sinh tự nhận thức, có định hướng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mỗi một “hạt mầm” được ươm trong môi trường thuận lợi đều có cơ hội phát triển, vươn lên trở thành những hạt giống đỏ, có lý tưởng và hoài bão với khát vọng cống hiến, thể hiện bản thân.

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, em Ngô Sơn Tùng - học sinh lớp 12A12 Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chia sẻ: “Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là mốc son ý nghĩa nhất trong cuộc đời học sinh. Lời tuyên thệ dưới cờ Đảng không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình mà còn là động lực để em tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trên con đường học tập và rèn luyện phía trước”.

Đảng viên trẻ Ngô Sơn Tùng đọc lời tuyên thệ.

Vươn lên để trưởng thành

Em Trần Khánh Chi, cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tản Đà, xã Tu Vũ hiện đang là sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội. Em là những học sinh đầu tiên được kết nạp Đảng trong năm học 2022-2023 của trường.

3 năm học THPT, Khánh Chi có thành tích học tập tốt, lại tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Lựa chọn Trường Đại học Dược Hà Nội, Chi đã nỗ lực học tập để đạt được mục tiêu đề ra.

Chi chia sẻ: “Trở thành sinh viên đại học là niềm tự hào của bản thân, nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, tôi tự đặt ra cho mình mục tiêu, kế hoạch học tập. Trước tiên phải là tấm gương của chính bản thân, tự lập và có trách nhiệm với mỗi việc mình làm, để xứng đáng với hai chữ đảng viên”.

Khánh Chi là một trong những “hạt giống đỏ” đầu tiên được Chi bộ Trường THPT Tản Đà ươm mầm và tạo môi trường để hạt giống phát triển. Từ những hạt giống đầu tiên, qua từng năm học, lý tưởng của học sinh trong nhà trường thêm bồi đắp để chi bộ đặt niềm tin vào những đảng viên trẻ đang có nhiều khát vọng cống hiến.

Năm học 2025-2026, nhà trường có thêm 18 đảng viên là học sinh được kết nạp, ngoài ra còn nhiều “hạt giống” được nhà trường bồi dưỡng về lý tưởng, lý luận chính trị sẽ được “gửi” đến các trường đại học trong cả nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để “ươm mầm”.

Công tác giáo dục chính tự, tư tưởng cho ĐVTN được Đoàn thanh niên Trường THPT Tản Đà, xã Tu Vũ triển khai với nhiều hính thức đa dạng.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến tháng 8/2026, toàn tỉnh có 728 học sinh, sinh viên đươc kết nạp Đảng. Điểm mấu chốt để đem lại kết quả là sự quan tâm của chi bộ nhà trường trong việc ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác phát triển đảng viên từ học sinh để định hướng, phân công nhiệm vụ; sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nội dung đánh giá về tình hình phấn đấu của học sinh ưu tú...

Xác định kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, ngay khi học sinh đang học lớp 11, các chi, đảng bộ trường học đã giao nhiệm vụ cho Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm rà soát, lập danh sách học sinh có học lực tốt, đoàn viên ưu tú, đưa vào diện “ươm mầm” gắn với công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, chính trị, nhận thức về Đảng cho học sinh.

Sau đó gặp gỡ học sinh, phụ huynh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Đảng viên được kết nạp Đảng khi ngồi trên ghế nhà trường sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, gương mẫu tiên phong trong các hoạt động phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Khi rời mái trường THPT, các đảng viên sẽ giữ bản lĩnh vững vàng, là người truyền cảm hứng, sức trẻ cho các thế hệ đi sau.

Việc chú trọng kết nạp đảng viên là học sinh THPT tại Phú Thọ đã mang lại luồng gió mới cho công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Những đảng viên tuổi 18 sau khi rời ghế nhà trường, bước vào các trường đại học, cao đẳng hoặc tham gia lao động sản xuất, chính là những hạt nhân lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, lý tưởng cách mạng đến đông đảo ĐVTN.

Công tác phát triển Đảng trong học sinh THPT không đơn thuần là đạt chỉ tiêu về số lượng, mà cốt lõi là chất lượng và tính bền vững.

Để những “hạt giống đỏ” tiếp tục nảy mầm và phát triển khỏe mạnh, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tạo môi trường thuận lợi nhất để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kỳ 2: Chủ động tạo nguồn, coi trọng chất lượng

Thu Hà