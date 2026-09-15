Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển

Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động báo chí thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền quý IV/2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương cùng trưởng văn phòng đại diện, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban báo chí quý III/2026.

Trong quý III/2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng đã chủ động tham mưu, ban hành kịp thời các văn bản định hướng, chỉ đạo tuyên truyền. Trọng tâm là quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy về hoạt động xuất bản, báo chí và quản lý thông tin trên không gian mạng. Công tác quản lý nhà nước về báo chí được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; phối hợp hiệu quả trong việc theo dõi, tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời các thông tin dư luận phản ánh.

Trong quý, các cơ quan báo chí tỉnh đã đăng tải, phát sóng hơn 21.000 lượt tin, bài, video. Báo và Phát thanh - truyền hình Phú Thọ tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, vận hành an toàn các loại hình báo chí truyền thống, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa, đa dạng hóa trên các nền tảng số (kênh Fanpage đạt hơn 43,2 triệu lượt xem). Các ấn phẩm Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ duy trì chất lượng chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu của độc giả.

Song song đó, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú đã đăng tải trên 5.000 lượt tin, bài phản ánh toàn diện, đậm nét các sự kiện chính trị, đối ngoại, thu hút đầu tư của tỉnh, tiêu biểu như: Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ”, khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm... Đồng thời, báo chí Trung ương đã phản ánh khách quan một số vấn đề dư luận quan tâm, hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Cũng trong quý III, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031), phát động Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ Luật Báo chí sửa đổi. Nhìn chung, công tác báo chí quý III đã bám sát tôn chỉ, mục đích; chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số, làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội.

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số sở, ngành cũng đã thông tin đến các cơ quan báo chí, phóng viên tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm; thu hút đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm; việc triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và tình hình an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi thẳng thắn về một số nội dung thực tiễn như: Kết quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thi hành Luật Báo chí sửa đổi; quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 244/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026); công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giải đáp, cung cấp thông tin về thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh.

Phát biểu kết luận và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh: Quý IV là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2026. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung thực hiện tốt các định hướng tuyên truyền.

Trọng tâm là tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Bộ Chính trị và Trung ương. Phát hiện và lan tỏa các mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Tăng cường phản ánh quyết tâm của các cấp, ngành trong việc “tăng tốc, về đích” các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Đẩy mạnh tuyên truyền về tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, công tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 72 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng và Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, qua đó khơi dậy niềm tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng và quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ văn minh, thân thiện.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và hình ảnh tận tụy của lực lượng làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường kiểm duyệt nội dung, thẩm định kỹ nguồn tin, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; chủ động định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, độc hại trên không gian mạng, giữ vững tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động, cởi mở trong việc cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Đinh Vũ