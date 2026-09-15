Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Thực tiễn và cách làm - Kỳ 3: Những cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN), các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động đổi mới cách làm, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động và phát triển đảng viên. Từ những mô hình, giải pháp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng từng bước được phát huy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các định hướng, cơ chế hỗ trợ của tỉnh đến gần hơn với doanh nghiệp, người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam, Đảng bộ phường Phú Thọ phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Phát huy vai trò tuyên truyền và “cầu nối”

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức Đảng trong DNNNN. Từ chỗ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, nay các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được chuyển về trực thuộc Đảng bộ xã, phường, đòi hỏi sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm hoạt động hiệu quả, sát cơ sở.

Để việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp thuận lợi, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng cụ thể, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp chủ doanh nghiệp và người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Cùng với sự lãnh đạo, định hướng của cấp trên, các tổ chức Đảng doanh nghiệp tích cực tự đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong phương thức hoạt động, sinh hoạt, qua đó từng bước phát huy vai trò hạt nhân chính trị và “cầu nối” giữa cấp ủy với doanh nghiệp, người lao động.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 355 tổ chức cơ sở Đảng loại hình doanh nghiệp và hợp tác xã, trong đó có 97 đảng bộ cơ sở và 258 chi bộ cơ sở; có 231 chi bộ trực thuộc đảng ủy cấp trên cơ sở, 565 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 2 Đảng bộ bộ phận và 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận với tổng số 15.148 đảng viên. Toàn tỉnh còn có 28 tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp tư nhân (1 đảng bộ, 27 chi bộ cơ sở); 13 tổ chức cơ sở Đảng có 50% vốn nước ngoài (4 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở); 5 tổ chức Đảng doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (1 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ cơ sở), có 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 162 đảng viên. 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh kết nạp được 317 quần chúng ưu tú khu vực doanh nghiệp vào Đảng, trong đó có 26 chủ doanh nghiệp tư nhân, 33 đảng viên tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Trong thực tiễn, nhiều tổ chức Đảng đã không ngừng đổi mới để thích ứng với đặc thù doanh nghiệp, từ cách thức tổ chức sinh hoạt, phân công nhiệm vụ đến phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chính sự chủ động, linh hoạt đó đã tạo nên những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và tạo dấu ấn tích cực trong doanh nghiệp. Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina Nguyễn Thị Tâm cho biết: Với sự tích cực tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động, chúng tôi thấy được lợi ích của việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp nên đã thành lập chi bộ. Dù chỉ có 3 đảng viên nhưng đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa chi bộ với Ban Giám đốc công ty, điều này được thể hiện thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và sinh hoạt Đảng...

“Hạt nhân” thúc đẩy công việc tốt hơn

Đảng bộ Công ty cổ phần tập đoàn Thép Việt - Đức, trực thuộc Đảng bộ xã Xuân Lãng là doanh nghiệp tư nhân đi đầu trong phát triển đảng viên. Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lê Anh Chung cho biết: “Đảng bộ công ty thành lập từ năm 2007, hiện có 115 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã cử 74 quần chúng ưu tú học lớp đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp được 31 đảng viên. Các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong sản xuất. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 20 đảng viên trở lên. Đối với người lao động có ý chí phấn đấu, có nguyện vọng vào Đảng sẽ được đưa vào diện quy hoạch cán bộ nguồn cho Đảng ủy Công ty, các chi bộ trực thuộc và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành viên, liên kết thuộc Thép Việt - Đức. Vì vậy, người lao động rất phấn khởi thi đua, phấn đấu.

Bí thư Chi bộ khối sản xuất thép VGP1 Nguyễn Thành Công cho biết: Về tạo nguồn, Đảng ủy công ty giao chi bộ phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ những quần chúng làm việc tốt, có ý chí phấn đấu vào Đảng, khi đủ điều kiện sẽ được chi bộ cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau khóa học, trở về đơn vị, chúng tôi tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, giao việc để các đồng chí có điều kiện rèn luyện, thử thách, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định để được xem xét, đề nghị kết nạp Đảng. Mỗi đảng viên là một hạt nhân tạo nguồn. Khi đã trở thành đảng viên thì tư tưởng cũng tiến bộ hơn, chí hướng phát triển tốt hơn.

Sau thời gian được giác ngộ, phấn đấu, anh Lê Văn Danh, sinh năm 2000, đảng viên khối sản xuất thép VGP1 được kết nạp Đảng phấn khởi cho biết: “Ước mơ được đứng trong hàng ngũ của Đảng được tôi ấp ủ từ lâu. Ngày vào Đảng, tôi cảm thấy tự hào, càng thêm yêu nghề, có trách nhiệm hơn với công việc và mong muốn làm được những điều ý nghĩa cho bản thân, cho công ty”.

Ở một “hạt nhân” điển hình khác - Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc, nếu là đảng viên sẽ được bố trí, sắp xếp vị trí công việc để “dẫn lối” công nhân, đồng thời tạo nhân tố điển hình thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ chức Đảng được thành lập tại công ty không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, mà còn giúp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động kịp thời, đầy đủ, chính xác. Đồng thời giúp đội ngũ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn trong tuyên truyền, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp để đảng viên, quần chúng phấn đấu, noi theo. Nói về vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần Giầy Vĩnh Yên, đảng viên Lê Thanh Thủy khẳng định: Nhờ có đảng viên trực tiếp sinh hoạt tại các bộ phận sản xuất nên chi bộ dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề còn bức xúc liên quan đến quyền lợi chính đáng của đảng viên, người lao động, từ đó phối hợp với Công đoàn, Ban Giám đốc Công ty xem xét, giải quyết kịp thời. Điều đó đã giúp đảng viên, người lao động tin tưởng vào tổ chức Đảng, Công đoàn và an tâm công tác.

Ông Lê Xuân Vui - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc cho biết: “100% đảng viên được sắp xếp, bố trí các vị trí lãnh đạo trong Ban Giám đốc, trưởng, phó phòng chức năng, quản đốc phân xưởng, tổ trưởng, tổ phó, là nhân tố điển hình “dẫn dắt” công nhân thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty”. Sau 20 năm gắn bó với công ty, chị Bùi Thị Hương, sinh năm 1988, quê xã Lập Thạch được kết nạp vào Đảng năm 2019 và được giao Tổ trưởng Tổ may điện tử chia sẻ: “Được kết nạp vào Đảng là vinh dự lớn, mỗi khi được giao nhiệm vụ, tôi luôn gương mẫu, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc”. Năm 2026, chị Hương có sáng kiến cải tiến khuôn may điện tử, giúp năng suất tăng 23% so với trước đây, làm lợi hàng chục triệu đồng cho công ty...

Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ phường Phú Thọ - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập tháng 7/2025 với 37 đảng viên. Nói về vai trò của chi bộ, Ông Cheung Ka Hin - Tổng Giám đốc Công ty khẳng định: Ban lãnh đạo công ty cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để chi bộ Đảng hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; cùng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh, chăm lo người lao động tốt hơn, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Những “hạt nhân” điển hình góp phần khẳng định sức sống của tổ chức Đảng trong DNNNN. Thế nhưng, phía trước còn không ít những khó khăn, “điểm nghẽn” trong công tác phát triển Đảng trong DNNNN, đòi hỏi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phải có quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, cách làm hiệu quả hơn để thực hiện tốt mục tiêu phát triển đảng trong DNNNN trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

(Còn nữa)

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Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Thực tiễn và cách làm - Kỳ ... Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp còn hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ, thường xuyên biến động lao động, đặc biệt, chủ doanh nghiệp và người lao động chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng; nhận thức về vai trò của tổ chức Đảng còn hạn chế, e ngại sinh hoạt mất thời gian, giảm hiệu suất lao động, thậm chí có chủ doanh nghiệp còn lo ngại tổ chức Đảng can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh...

Xuân Hùng