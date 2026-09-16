“Chìa khóa” xây dựng Đảng từ gốc

Nắm vững tư tưởng của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cốt lõi, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng Đảng, quyết định sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Việc nắm vững tư tưởng cán bộ, đảng viên giúp tổ chức tạo sự thống nhất trong Đảng, thống nhất về ý chí chính trị và hành động, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong quá trình lãnh đạo.

Việc nắm vững tư tưởng của cán bộ, đảng viên còn giúp tổ chức Đảng chủ động phát hiện sớm những biểu hiện lệch lạc để kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch; phòng ngừa hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ nghĩa cá nhân trong nội bộ, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân.

Đồng quan điểm, đồng chí Vũ Huy Cường - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đạo Trù, cho rằng: Trong thời điểm địa phương đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quá trình sáp nhập, sắp xếp tổ chức không tránh khỏi những tâm tư, băn khoăn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Vì vậy, cấp ủy cần chủ động nắm bắt, kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề phát sinh, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong công tác lãnh đạo.

“Không chỉ nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, chúng tôi còn chủ động nắm bắt tư tưởng trong quần chúng Nhân dân. Với địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lớn, diện tích rộng, việc này càng có ý nghĩa quan trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cán bộ, đảng viên, chứ không thể chủ quan, duy ý chí. Do đó, tôi cho rằng, trong thời điểm hiện nay, việc nắm chắc diễn biến, tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên là cực kỳ quan trọng", đồng chí Vũ Huy Cường nhấn mạnh.

Đảng bộ xã Hải Lựu chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ trực thuộc.

Theo đồng chí Khương Thị Minh Quế, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Phú Cường, xã Hợp Lý, để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, trước hết cấp ủy phải đề cao vai trò nêu gương. Nêu gương phải được thể hiện trong từng lời nói, hành động, việc làm thì mới tạo được niềm tin và sự đồng thuận.

Đặc biệt, cần tránh tình trạng cấp ủy “nói một đằng, làm một nẻo” bởi điều này không chỉ khiến Nhân dân mất niềm tin mà còn dễ làm cán bộ, đảng viên nảy sinh tâm tư.

Đồng chí Quế cho rằng, bên cạnh các phương pháp nắm tư tưởng cán bộ, đảng viên, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất cũng là cách để cấp ủy gần đảng viên hơn.

“Cấp ủy, chi bộ cần gương mẫu, nêu gương trong mọi hoạt động, việc làm. Không nêu gương được thì quần chúng xa lánh, đảng viên không tin. Khi đã để xảy ra những chuyện này thì việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư của đảng viên sẽ rất khó khăn”, đồng chí Quế nhấn mạnh.

Đồng quan điểm về việc cần tiếp tục đổi mới hoạt động sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả để gắn việc “nói đi đôi với làm”, làm tiền đề để nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Hậu, nguyên Bí thư Chi bộ tổ 3, Đảng bộ phường Xuân Hòa cho rằng: Cấp ủy cần liên tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong các hoạt động của chi bộ.

Khi không khí sinh hoạt cởi mở, dân chủ, chi ủy sẽ gần gũi hơn với đảng viên, từ đó tạo điều kiện để đảng viên mạnh dạn chia sẻ, bộc bạch tâm tư, nguyện vọng, giúp cấp ủy kịp thời nắm bắt và có giải pháp phù hợp.

Theo đồng chí Hậu, việc nắm chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là trong các chi bộ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời điểm hiện nay. “Mình giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mà tâm tư của đồng chí mình không nắm được thì dễ dẫn đến tình trạng chi bộ nói một đằng, đảng viên nói một nẻo không đồng nhất. Đây là điều rất nguy hiểm”, đồng chí Hậu nhấn mạnh thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Thạc sĩ, giảng viên chính Nguyễn Thị Hoa Mỹ, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, đồng thời là Báo cáo viên cấp tỉnh của Trường Chính trị tỉnh cho rằng: Cán bộ, đảng viên là lực lượng tiên phong trong giữ vững bản lĩnh chính trị, bảo vệ sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là “điểm tựa niềm tin”, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng trước những tác động phức tạp của tình hình hiện nay. Do đó, nắm bắt kịp thời, đầy đủ tư tưởng của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác xây dựng Đảng.

Nếu không sâu sát, không nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên thì cấp ủy khó có thể chủ động định hướng, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, qua đó ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Thẳng thắn nêu quan điểm với phóng viên về tầm quan trọng của công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ xây dựng Đảng, đồng chí Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy đánh giá đúng tình hình nội bộ, nhận diện những vấn đề nảy sinh về tư tưởng ngay từ cơ sở, từ đó có giải pháp định hướng, tháo gỡ kịp thời. Làm tốt công tác này không chỉ góp phần giữ vững sự thống nhất trong Đảng mà còn củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cũng theo đồng chí Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, tư tưởng của cán bộ, đảng viên nếu không được quan tâm, nắm bắt kịp thời rất dễ phát sinh tâm lý dao động, băn khoăn hoặc thiếu đồng thuận. Vì vậy, chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng sẽ giúp cấp ủy kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm những vấn đề nảy sinh, giữ vững đoàn kết nội bộ và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có nhiều yêu cầu đặt ra đối với công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ. Theo đồng chí Phạm Lam Hồng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp ủy, chi bộ.

Để kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng và tham mưu cho Đảng trong công tác lãnh đạo, trước hết, cấp ủy và người đứng đầu phải thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên với tinh thần cầu thị, trách nhiệm.

Muốn nắm đúng, nắm trúng tư tưởng, trước hết phải tạo được môi trường dân chủ, cởi mở để cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói thật, nói thẳng những tâm tư, nguyện vọng của mình.

Cấp ủy Chi bộ thôn Vường Phắt, Đảng bộ xã Lai Đồng, trao đổi, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tại cơ sở.

Bên cạnh đó, cần chủ động sáng tạo, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; kịp thời thông tin đầy đủ thông tin về chủ trương, chính sách mới, những thông tin chính thống, minh bạch, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, phát huy vai trò của công tác tuyên giáo, dân vận, công tác lý luận và các tổ chức đoàn thể trong việc nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng từ sớm, từ cơ sở, nhất là trên không gian mạng.

Cùng với đó, cần gắn việc nắm tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Khi người lãnh đạo sâu sát, công tâm và trách nhiệm, kịp thời lắng nghe và giải quyết những vấn đề chính đáng, sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh thêm, một nội dung các cấp ủy cần đặc biệt quan tâm là chăm lo đời sống, môi trường làm việc và điều kiện để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Bởi sự ổn định về tư tưởng không chỉ được tạo nên từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mà còn bắt nguồn từ sự quan tâm thực chất, trách nhiệm của tổ chức đối với cán bộ, đảng viên.

Nhận diện và kịp thời khắc phục những “vùng tối” trong công tác tư tưởng là yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, bè phái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; cùng với thái độ thờ ơ, dao động về lý tưởng, mất cảnh giác trước thông tin xấu, độc nếu không được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời có thể tác động đến sự thống nhất trong Đảng và làm suy giảm niềm tin.

Việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên không chỉ là yêu cầu thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng mà còn là cơ sở giúp cấp uỷ, tổ chức Đảng chủ động trong công tác giáo dục, định hướng, quản lý đảng viên.

Trong thời gian tới, việc nắm tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ khi phát hiện có vấn đề mới tiến hành nắm bắt, định hướng.

Cấp ủy, chi bộ cần chủ động, có kế hoạch thực hiện nắm bắt “từ sớm, từ xa” để phòng ngừa và kịp thời xử lý, giải quyết khi biểu hiện vừa manh nha, tránh sự việc trở nên phức tạp.

Người đứng đầu các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Mỗi đảng viên cần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong việc quan tâm đến đời sống, tâm tư, tình cảm của đồng chí, đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn vị của mình để kịp thời động viên, giúp đỡ, cùng nhau giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc.

Từ đó, thiết thực củng cố tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, là nền tảng để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Quốc Hội