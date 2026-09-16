Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Thực tiễn và cách làm - Kỳ 4: Quyết tâm thực hiện mục tiêu

Nhìn lại thời gian qua cho thấy, trên địa bàn tỉnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) nói riêng đã đạt được một số kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân, việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, đòi hỏi các cấp ủy phải có quyết tâm cao hơn, cách làm linh hoạt hơn và những giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp, phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong DNNNN trên địa bàn tỉnh.

Quyết sách và chiến lược...

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng nhằm định hướng công tác xây dựng Đảng và phát triển đội ngũ đảng viên, trong đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các DNNNN được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên. Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân đã nêu rõ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến trong nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động nắm rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên; việc thành lập và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp...

Đại diện Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Tường họp với Ban Xây dựng Đảng xã về phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đây là cơ sở chính trị quan trọng để các cấp ủy địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp với thực tiễn, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trong công tác phát triển Đảng tại khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết với mục tiêu phát triển tổ chức Đảng và đảng viên sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - nơi tập hợp lực lượng lao động trẻ, có trình độ cao, tiềm năng lớn để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào doanh nghiệp thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh cho biết: Sau khi sáp nhập tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 8/9/2025 về tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh; trong đó nhận định: “Công tác phát triển đảng viên mới vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu đề ra”; và yêu cầu “Đổi mới, nâng cao và đa dạng việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện phấn đấu vào Đảng... Tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, trong công nhân, doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”... để từ đó có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Ngày 6/10/2025, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU về “Phát triển đảng viên năm 2025”. Ngày 15/1/2026, Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU về “Phát triển đảng viên năm 2026”, trong đó nêu rõ: “Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa trọng tâm của cấp ủy các cấp, nhằm kịp thời bổ sung, tăng cường về số lượng; đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Yêu cầu tăng cường đối thoại, tiếp xúc, gặp gỡ, cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và hợp tác giữa cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đảng với doanh nghiệp, người lao động.

Kết quả phát triển đảng viên là căn cứ quan trọng để xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng hằng năm, đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người chỉ đạo, phụ trách, tham mưu theo dõi tổ chức Đảng. Đồng thời tập trung rà soát mở rộng đối tượng kết nạp đảng viên, trong đó chú trọng tới quần chúng là công nhân lao động trong các DNNNN.

... đến quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Thực tế công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DNNNN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp chưa tương xứng với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động, nhất là doanh nghiệp FDI.

Những hạn chế trên đã được thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân. Đó là sự vào cuộc của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành ở một số nơi chưa quyết liệt. Cho rằng việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong DNNNN là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách công tác Đảng. Do đó, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp có lúc, có chỗ chưa nhịp nhàng, chặt chẽ, chưa thường xuyên, liên tục.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Độ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãng khẳng định, Đảng bộ xã Xuân Lãng sẽ quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Chủ trương phân công đảng viên có kinh nghiệm đến doanh nghiệp ở những nơi có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng để tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, một số chủ doanh nghiệp vẫn còn tư tưởng lo ngại khi có tổ chức Đảng, doanh nghiệp phải chịu sự lãnh đạo, phải hội họp nhiều, tăng thêm chi phí, ảnh hưởng đến thời gian, năng suất lao động và nhất là phải thường xuyên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo quy định. Nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng không đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng vì biến động lao động thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãng khẳng định: Lực lượng quần chúng công nhân lao động trẻ, có trình độ, đã được qua các chương trình đào tạo, nhận thức nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng để tuyên truyền và vận dụng nhằm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn của doanh nghiệp. Nếu được tuyên truyền nâng cao nhận thức cùng với kỹ năng họ sẽ vận dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia với chủ doanh nghiệp xây dựng các chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ sự am hiểu các chủ trương, chính sách, đội ngũ đảng viên là công nhân lao động trẻ sẽ là lực lượng quan trọng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng lao động không chỉ trong doanh nghiệp mà cả ở nơi công nhân, lao động cư trú, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong Nhân dân, giảm tệ nạn xã hội, giảm đình công, lãn công trái pháp luật trong doanh nghiệp.

Cùng với chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp về vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản đưa ra các giải pháp để giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển đảng viên với phát triển tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là DNNNN để đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với người lao động trong doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực hơn.

Với quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của Tỉnh ủy, các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng công tác phát triển đảng trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là DNNNN trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện đạt mục tiêu đề ra với chất lượng cao trong thời gian tới.

Tin liên quan: Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Thực tiễn và cách làm Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) là nhiệm vụ quan trọng nhưng còn không ít khó khăn, thách thức. Thực tế này diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, từng bước tạo chuyển biến tích cực cả về tổ chức và lực lượng đảng viên. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập phát triển kinh tế, để nhiệm vụ phát triển Đảng trong các DNNNN đạt kết quả cao hơn, phát huy hiệu quả sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng, cần có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo sát thực tế, linh hoạt và sáng tạo.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Thực tiễn và cách làm - Kỳ ... Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN), các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động đổi mới cách làm, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động và phát triển đảng viên. Từ những mô hình, giải pháp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng từng bước được phát huy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các định hướng, cơ chế hỗ trợ của tỉnh đến gần hơn với doanh nghiệp, người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Thực tiễn và cách làm - Kỳ ... Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp còn hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ, thường xuyên biến động lao động, đặc biệt, chủ doanh nghiệp và người lao động chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng; nhận thức về vai trò của tổ chức Đảng còn hạn chế, e ngại sinh hoạt mất thời gian, giảm hiệu suất lao động, thậm chí có chủ doanh nghiệp còn lo ngại tổ chức Đảng can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh...

Xuân Hùng