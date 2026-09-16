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Bàn giao “Căn nhà cấp ủy” cho đảng viên Nguyễn Trọng Tài

Ngày 16/9, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự bàn giao “Căn nhà cấp ủy” và tặng quà cho đảng viên Nguyễn Trọng Tài, Chi bộ thôn Yên Nội, xã Hoàng Cương.

Đảng viên Nguyễn Trọng Tài sinh ngày 7/5/1959, vào Đảng ngày 1/4/1984, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Yên Nội, Đảng bộ xã Hoàng Cương. Đồng chí đã được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Trọng Tài tham gia và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác tại địa phương và cơ sở. Hoàn cảnh của đồng chí có nhiều khó khăn do vợ bị tai biến nặng, không thể đi lại, hằng tháng phải đi bệnh viện điều trị 1-2 lần. Ngôi nhà gỗ 3 gian của gia đình đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

Bàn giao “Căn nhà cấp ủy” cho đảng viên Nguyễn Trọng TàiĐồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao quà tặng đảng viên Nguyễn Trọng Tài.

Trước hoàn cảnh của đồng chí Nguyễn Trọng Tài, Đảng ủy xã Hoàng Cương đã chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tổ chức cùng chung tay hỗ trợ. Ngôi nhà được khởi công từ ngày 15/7/2026 với quy mô nhà cấp 4, diện tích 60m2. Đến nay, công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và đưa vào sử dụng.

Bàn giao “Căn nhà cấp ủy” cho đảng viên Nguyễn Trọng TàiLãnh đạo xã Hoàng Cương trao biểu trưng kinh phí xây dựng "Căn nhà Cấp ủy" cho đảng viên Nguyễn Trọng Tài.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Hoàng Cương cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã chung tay hỗ trợ kinh phí, ngày công, giúp gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống.

Đồng chí cho biết, từ năm 2022 đến nay, chương trình “Căn nhà Cấp ủy” đã hoàn thành, bàn giao 56 căn nhà, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bàn giao “Căn nhà cấp ủy” cho đảng viên Nguyễn Trọng TàiĐồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi, lãnh đạo xã Hoàng Cương chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Nguyễn Trọng Tài.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục rà soát những trường hợp đảng viên khó khăn về nhà ở, đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội, phấn đấu hỗ trợ, xây dựng thêm các “Căn nhà Cấp ủy”. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần chăm lo, hỗ trợ đảng viên, hoàn thành các mục tiêu của chương trình.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phong cách Hồ Chí Minh Đảng viên Căn nhà cấp ủy Trọng tài Ban tổ chức tỉnh ủy Ban thường vụ tỉnh ủy Hoàn cảnh khó khăn Ổn định cuộc sống Tặng quà Chương trình
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