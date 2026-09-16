Hứa trả lãi tới 70% để huy động vốn mua đất, cựu cán bộ kiểm lâm lĩnh hơn 13 năm tù

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Thanh Tuyến, sinh năm 1985, trú tại số nhà 12, tổ 24, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, nguyên cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, ngoài công việc tại cơ quan kiểm lâm, Tuyến còn tham gia môi giới, mua bán bất động sản, tham gia nhiều hội nhóm đầu tư và có mối quan hệ với nhiều người hoạt động trong lĩnh vực này. Do vay nợ, cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Tuyến nảy sinh ý định huy động vốn của nhiều người dưới hình thức góp vốn mua đất để chiếm đoạt.

Từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2025, Tuyến nhiều lần mời gọi các cá nhân góp vốn mua chung bất động sản. Để tạo sức hấp dẫn, Tuyến đưa ra các khoản góp vốn từ 5-10 triệu đồng hoặc từ 100-200 triệu đồng, cam kết lợi nhuận từ 30-70% và hứa hoàn trả cả gốc lẫn lợi nhuận chỉ trong khoảng 10-20 ngày sau khi hoàn tất thủ tục công chứng, sang tên.

Để tạo lòng tin, Tuyến sử dụng tài khoản Zalo gửi hình ảnh, thông tin, vị trí các thửa đất cho người góp vốn. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những tài liệu cũ Tuyến có được trong thời gian làm môi giới bất động sản trước đó. Thực tế không có các giao dịch mua bán đất như thông tin đưa ra. Khi người góp vốn yêu cầu đi xem đất, Tuyến tìm nhiều lý do từ chối.

Sau khi nhận tiền, Tuyến không sử dụng để đầu tư bất động sản như cam kết mà dùng để trả nợ theo kiểu lấy tiền của người góp vốn sau trả cho người góp vốn trước và chi tiêu cá nhân. Chỉ riêng thủ đoạn huy động vốn mua chung bất động sản, Tuyến đã chiếm đoạt hơn 2,047 tỷ đồng của 9 người.

Đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố bị cáo Bùi Thị Thanh Tuyến.

Không dừng lại ở đó, Tuyến còn lợi dụng việc được người khác tin tưởng giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục chỉnh lý biến động, cấp đổi giấy chứng nhận rồi mang giấy tờ đi cầm cố lấy tiền.

Trong một trường hợp, sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục sang tên, do không thể hoàn thành hợp đồng ủy quyền, Tuyến tự làm giả hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa đất trị giá 1,25 tỷ đồng, thể hiện đã đặt cọc 500 triệu đồng rồi dùng giấy tờ này cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố lấy tiền.

Ở trường hợp khác, sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy ủy quyền để làm thủ tục cấp đổi, Tuyến tự ý viết thêm nội dung “thực hiện mọi giao dịch mua bán” vào giấy ủy quyền, sau đó đem giấy tờ đi cầm cố. Số tiền có được tiếp tục được Tuyến sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại với tổng số tiền hơn 3,82 tỷ đồng.

Ngày 13/10/2025, khi không còn khả năng trả nợ và lấy lại các giấy tờ đất đã mang đi cầm cố, Tuyến đến cơ quan Công an đầu thú.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Thanh Tuyến 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Mạnh Hùng