Xử lý trên 510.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã xử lý 510.631 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1.119 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Công an tỉnh đã mở 12 đợt cao điểm, thành lập 29 tổ công tác 191, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng đã tước 38.712 giấy phép lái xe, trừ điểm đối với 16.061 trường hợp; tạm giữ 127.565 phương tiện.

Cơ quan chức năng đã gửi thông báo đến các đơn vị, địa phương, đề nghị xem xét xử lý 745 trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Qua tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 459 vụ, 543 đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và vận chuyển pháo; khởi tố 605 vụ, 694 bị can trong các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm.

Kết quả trên góp phần lập lại kỷ cương trong chấp hành pháp luật giao thông, nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Hương Giang