Hủy nổ an toàn 21 quả đạn pháo, vật nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, tại thao trường diễn tập Bộ CHQS tỉnh (phường Tân Hòa), Đại đội Công binh 2, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Số đạn pháo, vật nổ sau khi được phát hiện đã thu gom, niêm cất an toàn trước khi đưa đi hủy nổ.

Theo Bộ CHQS tỉnh, số vật liệu nổ được thu gom gồm 8 quả đạn pháo 100mm, 6 quả đạn pháo 82 mm, 5 quả đạn pháo 60mm, 2 quả lựu đạn và 150kg thuốc nổ ANFO. Trong đó, số đạn pháo, lựu đạn được thu gom tại Ban CHQS phường Hòa Bình; số thuốc nổ công nghiệp ANFO được thu gom tại Ban CHQS xã Lương Sơn. Đây đều là những vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh và tang vật thu hồi trong các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng phương án tổ chức thu gom, vận chuyển và hủy nổ chặt chẽ. Lực lượng tham gia gồm cán bộ Ban Công binh, Đại đội Công binh 2, Ban CHQS xã Lương Sơn, Ban CHQS phường Hòa Bình cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Tại khu vực hủy nổ, lực lượng công binh chuẩn bị các vị trí tiêu hủy phù hợp với từng loại vật liệu nổ, bố trí lực lượng canh gác và thực hiện các biện pháp chèn, ép, san lấp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng trong quá trình hủy nổ.

21 quả đạn pháo cùng vật nổ tồn sót sau chiến tranh được đưa vào vị trí hủy nổ.

Theo Bộ CHQS tỉnh, việc thu gom, vận chuyển, hủy nổ vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh nhằm loại bỏ nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình thực hiện, các lực lượng chấp hành nghiêm quy định, hướng dẫn kỹ thuật và nguyên tắc an toàn.

Mạnh Hùng